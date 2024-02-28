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الصناعة: بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين الجدد المنتهي بالتوظيف

2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين الجدد الذي يهدف إلى استقطاب نخبة من الخريجين الجدد في مختلف التخصصات، وإعدادهم عبر برامج تدريبية وتأهيلية، تعزز من قدراتهم وإمكاناتهم، ويساهم في رفع الخبرات العلمية والعملية لمدة تشمل 12 شهرًا تنتهي بالتوظيف.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن البرنامج يُقدم مخرجات تعليمية مميزة، ومزايا نوعية، وهي: مزايا مُنافسة، وتأمين طبي له وللوالدين، ومكافأة بناءً على تقييم الأداء، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتطوير الشخصي والمهني.
وأفاد بأن البرنامج يشمل ثلاثة مسارات، تشمل رحلة تدريبية داخل المملكة وخارجها، مع عدد من الجامعات والجهات التدريبية الرائدة، وتتضمن المسارات؛ مسار الصناعة؛ لبناء المعرفة الصناعية والاتجاهات الصناعية العالمية والتصنيع المتقدم، ومسار التعدين؛ لتنمية المعرفة والمهارات التعدينية والجيولوجيا العالمية واستكشاف التعدين، ومسار التمكين؛ لبناء المهارات التخصصية اللازمة للقطاعات المساندة في الوزارة.
ويقبل البرنامج الحاصلين على شهادة البكالوريوس، أو الماجستير في تخصصات، الهندسة (علم الجيولوجيا وعلوم الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية "GIS")، وعلوم الحاسب، والتخصصات الإدارية (التمويل، والاستثمار، والمحاسبة، والموارد البشرية، ونظم المعلومات الإدارية، والتسويق، وتخصصات أخرى في مجال الأعمال والإدارة).
وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم للبرنامج تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في عام 2022م، أو بعده، وإجادة اللغة الإنجليزية، وإرفاق شهادة معادلة المؤهل للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية، وإرفاق بيان التخرج في حال إتمام متطلبات التخرج، وعدم صدور شهادة التخرج على أن تُرفع لاحقاً في حال صدورها، كما أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 9 مارس 2024، ويُتاح التسجيل عبر الرابط (اضغط هنا ).

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