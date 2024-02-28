الصناعة: بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين الجدد المنتهي بالتوظيف

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين الجدد الذي يهدف إلى استقطاب نخبة من الخريجين الجدد في مختلف التخصصات، وإعدادهم عبر برامج تدريبية وتأهيلية، تعزز من قدراتهم وإمكاناتهم، ويساهم في رفع الخبرات العلمية والعملية لمدة تشمل 12 شهرًا تنتهي بالتوظيف.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن البرنامج يُقدم مخرجات تعليمية مميزة، ومزايا نوعية، وهي: مزايا مُنافسة، وتأمين طبي له وللوالدين، ومكافأة بناءً على تقييم الأداء، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتطوير الشخصي والمهني.
وأفاد بأن البرنامج يشمل ثلاثة مسارات، تشمل رحلة تدريبية داخل المملكة وخارجها، مع عدد من الجامعات والجهات التدريبية الرائدة، وتتضمن المسارات؛ مسار الصناعة؛ لبناء المعرفة الصناعية والاتجاهات الصناعية العالمية والتصنيع المتقدم، ومسار التعدين؛ لتنمية المعرفة والمهارات التعدينية والجيولوجيا العالمية واستكشاف التعدين، ومسار التمكين؛ لبناء المهارات التخصصية اللازمة للقطاعات المساندة في الوزارة.
ويقبل البرنامج الحاصلين على شهادة البكالوريوس، أو الماجستير في تخصصات، الهندسة (علم الجيولوجيا وعلوم الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية "GIS")، وعلوم الحاسب، والتخصصات الإدارية (التمويل، والاستثمار، والمحاسبة، والموارد البشرية، ونظم المعلومات الإدارية، والتسويق، وتخصصات أخرى في مجال الأعمال والإدارة).
وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم للبرنامج تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في عام 2022م، أو بعده، وإجادة اللغة الإنجليزية، وإرفاق شهادة معادلة المؤهل للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية، وإرفاق بيان التخرج في حال إتمام متطلبات التخرج، وعدم صدور شهادة التخرج على أن تُرفع لاحقاً في حال صدورها، كما أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 9 مارس 2024، ويُتاح التسجيل عبر الرابط (اضغط هنا
).
MENAFN28022024000089011017ID1107912958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.