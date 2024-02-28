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تعاون بين زين السعودية وهواوي لتطوير تطبيقات تقنية الجيل الخامس المتقدمة 5.5G

2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت "زين السعودية" المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" العالمية ، للعمل على تطوير تطبيقات تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5)، بهدف تعزيز منظومة جديدة من الحلول الذكية لتحسين تجربة العملاء لقطاع الأفراد والأعمال، حيث يعكس هذا التعاون الإستراتيجي التزام الشركتين بتحقيق الريادة على الصعيد التقني في قطاع الاتصالات، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 4.0، من خلال تطوير حلول مبتكرة لتحسين جودة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية وتقليص زمن الاستجابة ورفع سرعات الإنترنت بما يحقق تجربة مستخدم أكثر كفاءة، سرعة، وموثوقية للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال المهندس عبد الرحمن بن حمد المفدى الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة ‏‏"زين السعودية": "ترتكز إستراتيجية زين السعودية للاستثمار والتطوير على التمحور حول العميل الذي يأتي في طليعة أولوياتنا، ونحرص دائماً على أن نكون رياديين في توفير أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً لعملائنا في قطاع الأفراد والأعمال، بما يثري تجربتهم الرقمية وكذلك يدعم مسيرة النهضة التنموية المتكاملة في المملكة، من خلال المساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي الشامل وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن هذا المنطلق، تدعم هذه الشراكة مع "هواوي" أهدافنا الرئيسية المتمثلة في تزويد الأفراد والشركات في المملكة بأفضل الحلول التقنية من خلال محفظتنا المتكاملة والمتنوعة من الخدمات والحلول المبتكرة.
وتتواءم هذه الشراكة مع إستراتيجية "زين السعودية" للاستدامة المؤسسية والتزامها بالابتكار الصديق للبيئة، إذ سيتمّ بموجب هذه الشراكة تطوير حلول اتصالية صديقة للبيئة.
وستوفّر الشركتان من خلال مشروعهما الابتكاري المشترك تجارب غير مسبوقة للعملاء، قائمة على الحلول المبتكرة ومبادئ التنمية المستدامة، وستساهمان في تمهيد الطريق لبناء منظومة اتصالات مستقبليّة تمكّن النمو المتسارع لقطاع الأعمال ، وللاقتصاد الرقمي والمجتمع المعرفي في المملكة العربية السعودية.

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