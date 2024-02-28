تعاون بين زين السعودية وهواوي لتطوير تطبيقات تقنية الجيل الخامس المتقدمة 5.5G

(MENAFN
- Al Watan) وقّعت "زين السعودية" المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" العالمية ، للعمل على تطوير تطبيقات تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5)، بهدف تعزيز منظومة جديدة من الحلول الذكية لتحسين تجربة العملاء لقطاع الأفراد والأعمال، حيث يعكس هذا التعاون الإستراتيجي التزام الشركتين بتحقيق الريادة على الصعيد التقني في قطاع الاتصالات، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 4.0، من خلال تطوير حلول مبتكرة لتحسين جودة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية وتقليص زمن الاستجابة ورفع سرعات الإنترنت بما يحقق تجربة مستخدم أكثر كفاءة، سرعة، وموثوقية للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال المهندس عبد الرحمن بن حمد المفدى الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة "زين السعودية": "ترتكز إستراتيجية زين السعودية للاستثمار والتطوير على التمحور حول العميل الذي يأتي في طليعة أولوياتنا، ونحرص دائماً على أن نكون رياديين في توفير أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً لعملائنا في قطاع الأفراد والأعمال، بما يثري تجربتهم الرقمية وكذلك يدعم مسيرة النهضة التنموية المتكاملة في المملكة، من خلال المساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي الشامل وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن هذا المنطلق، تدعم هذه الشراكة مع "هواوي" أهدافنا الرئيسية المتمثلة في تزويد الأفراد والشركات في المملكة بأفضل الحلول التقنية من خلال محفظتنا المتكاملة والمتنوعة من الخدمات والحلول المبتكرة.
وتتواءم هذه الشراكة مع إستراتيجية "زين السعودية" للاستدامة المؤسسية والتزامها بالابتكار الصديق للبيئة، إذ سيتمّ بموجب هذه الشراكة تطوير حلول اتصالية صديقة للبيئة.
وستوفّر الشركتان من خلال مشروعهما الابتكاري المشترك تجارب غير مسبوقة للعملاء، قائمة على الحلول المبتكرة ومبادئ التنمية المستدامة، وستساهمان في تمهيد الطريق لبناء منظومة اتصالات مستقبليّة تمكّن النمو المتسارع لقطاع الأعمال ، وللاقتصاد الرقمي والمجتمع المعرفي في المملكة العربية السعودية.
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