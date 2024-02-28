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أجهزة لتتبع حفر الآبار

2/28/2024 2:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، أمس، أعمال تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار، لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار بالمنطقة، بحضور مدير عام الفرع المهندس مريح بن شارع الشهراني.
وأوضح الشهراني أهمية تركيب أجهزة التتبع، وذلك في إطار خطط الوزارة للحد من ظاهرة حفر الآبار العشوائية، وللمحافظة على مصادر المياه، وضمان استدامتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها، مشددًا على مقاولي حفر الآبار بالإسراع في تركيب أجهزة التتبع، لاستدامة مصادر المياه وتنظيمها، وتجنبًا للعقوبات النظامية على المخالفين.
وقد أطلقت الوزارة مشروع بدء توريد وتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار؛ تحقيقًا لمبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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