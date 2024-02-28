أجهزة لتتبع حفر الآبار

(MENAFN
- Al Watan) دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، أمس، أعمال تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار، لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار بالمنطقة، بحضور مدير عام الفرع المهندس مريح بن شارع الشهراني.
وأوضح الشهراني أهمية تركيب أجهزة التتبع، وذلك في إطار خطط الوزارة للحد من ظاهرة حفر الآبار العشوائية، وللمحافظة على مصادر المياه، وضمان استدامتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها، مشددًا على مقاولي حفر الآبار بالإسراع في تركيب أجهزة التتبع، لاستدامة مصادر المياه وتنظيمها، وتجنبًا للعقوبات النظامية على المخالفين.
وقد أطلقت الوزارة مشروع بدء توريد وتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار؛ تحقيقًا لمبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
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