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روسيا: إرسال الناتو قوات لأوكرانيا إعلان حرب

2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتبر الكرملين أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ((لن يكون في مصلحة)) الغرب، بينما حذر مسؤول روسي رفيع من أن إرسال قوات ((الناتو)) إلى أوكرانيا قد يفسر كإعلان حرب.
وقال الناطق باسم الكرملين، الثلاثاء، إن إرسال قوات إلى أوكرانيا ((لن يكون في مصلحة)) الغرب، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ذلك الأمر لا يمكن ((استبعاده)).
وصرّح دميتري بيسكوف لصحافيين ((هذا ليس في مصلحة هذه الدول بتاتا. يجب أن تدرك ذلك)) معتبراً أن مجرّد إثارة هذا الاحتمال يشكّل ((عنصراً جديداً مهماً جداً)) في الصراع.
إعلان حرب
من جهته قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، إن الإرسال المحتمل للقوات البرية من قبل دول حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) إلى أوكرانيا قد يفسر بأنه مشاركة مباشرة للحلف في الأعمال العدائية، بل وأيضاً هو إعلان للحرب.
وعلق كوساتشوف على تصريح ماكرون قائلاً: ((هذا الطرح يتجاوز مشاركة حلف الناتو في الحرب (لأن ذلك يحدث منذ فترة طويلة)، ولكن يمكن تفسيره على أن الحلف متورّط في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو حتى إنه إعلان للحرب)).
مجرد خطط
من جانبه صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة ((أسوشيتد برس)) بأن الحلف العسكري ليس لديه خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ: ((حلفاء الناتو يقدمون دعما غير مسبوق لأوكرانيا. نقوم بذلك منذ عام 2014 وكثفنا جهودنا بعد الغزو واسع النطاق. لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا)).
وكان ماكرون قد طرح، الإثنين، خطوات جديدة لدعم أوكرانيا في معركتها ضد الغزو الروسي، قائلاً إنه ليس من المستبعد إرسال قوات برية غربية لتحقيق هدف أوروبا المتمثل في إنزال الهزيمة بموسكو. وفي حديث له في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا ضم أكثر من عشرين من القادة الأوروبيين، رسم ماكرون صورة قاتمة لروسيا التي قال إن مواقفها ((تتشدد)) في الداخل وفي ساحة المعركة. وقال: ((نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا))، مضيفاً أن روسيا تبدي ((موقفاً أكثر عدوانية ليس فقط في أوكرانيا بل بشكل عام)).غموض إستراتيجي
وأشار إلى أنه رغم عدم وجود ((إجماع)) بشأن إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا ((لا ينبغي استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما يلزم لضمان عدم تمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب)).
ورفض ماكرون الإدلاء بمزيد حول موقف فرنسا من إرسال قوات، مشيراً إلى الحاجة لـ((الغموض الإستراتيجي))، لكنه قال إن هذا الموضوع طُرح ((من ضمن خيارات)).
ونقل عن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قوله إن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يدرسون هذا الخيار.
وقال ماكرون: ((كثير من الناس الذين يقولون ((لا أبداً)) اليوم هم نفس الأشخاص الذين قالوا ((لا للدبابات ولا للطائرات ولا للصواريخ طويلة المدى أبداً قبل عامين))، عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا ((دعونا نتحلى بالتواضع لنلاحظ أننا تأخرنا في كثير من الأحيان من 6 إلى 12 شهراً)).

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