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واشنطن تهدد إسرائيل برسالة السلاح والاحتلال يستمر في التدمير

2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول لصفقة توقف النار قبل دخول شهر رمضان.
احتدام المعارك
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، باحتدام المعارك في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث تشن المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وسط استمرار الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.
وقد أدت الغارات الجوية التي نفذها طيران الاحتلال، مستهدفا منزلا لعائلة البربري في حي الزيتون، إلى تدميره على رؤوس ساكنيه.
وأظهرت مقاطع مصورة، لحظة انتشال رجل وطفل من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون شمال قطاع غزة بعد قصفه من قبل الطيران الإسرائيلي.
في غضون ذلك، تتواصل الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الزيتون، وفي هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في الحي.
وفي غرب مدينة غزة، رصدت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الجيش الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات عند شارع الرشيد.
رسالة أمريكية
قال موقع ((أكسيوس)) إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأمريكية.
ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين قولهم إن المهلة تنتهي في منتصف مارس المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتابع المسؤولون أنه إذا لم تقدم إسرائيل الضمانات بالموعد المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إليها.
وبحسب الموقع، فقد أتت المهلة بعد إعراب أعضاء بمجلس الشيوخ في الكونغرس، عن قلقهم من استخدام الأسلحة ضد المدنيين بغزة. حصيلة جديدة
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 29954 شهيدا. وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 76 شهيدا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.
وذكرت أن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا.
شروط مذكرة الأمن القومي الأمريكي بخصوص توريد الأسلحة
ضمانات كتابية من الدولة المستوردة باستخدام الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
عدم منع أو تقييد أو عرقلة المساعدات الإنسانية من الدولة المستوردة للسلاح.
إيقاف توريد الأسلحة في حال عدم الالتزام بالشروط.

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