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ثلث الأمريكيين: التعديل الأول يختفي تدريجيا

2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع أمريكي جديد أجرته مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (FIRE)، وهي منظمة تابعة للتعديل الأول، أن ما يقرب من ثلث الأمريكيين، بما في ذلك أعداد مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين، يقولون إن التعديل الأول ((يختفي تدريجيا)) في الحقوق التي يكفلها.
ووافق أكثر من نصف من ضمنهم الاستطلاع على أن مجتمعهم المحلي يجب ألا يسمح بخطاب عام يتبنى اعتقادا يجدونه مسيئا بشكل خاص.
ما هو التعديل الأول
التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو تعديل لنص الدستور الأصلي يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم.
نتائج مخيبة
وقال كبير مستشاري الأبحاث في FIRE شون ستيفنز في بيان صحفي: ((كانت هذه النتائج مخيبة للآمال، لكنها ليست مفاجئة تماما.. لاحظنا منذ فترة طويلة أن العديد من الأشخاص الذين يقولون إنهم قلقون بشأن حرية التعبير يتذبذبون عندما يتعلق الأمر بالمعتقدات التي يجدونها شخصيا مسيئة. لكن أفضل طريقة لحماية خطابك في المستقبل هي الدفاع عن الحق في الخطاب المثير للجدل والمسيء اليوم)).
وسأل الاستطلاع، الذي أجري بالشراكة مع مختبر أبحاث الاستقطاب (PRL) في كلية دارتموث، 1000 أمريكي عن آرائهم حول حرية الكلام والتعبير. ووجد الاستطلاع أنه ((عندما يتعلق الأمر بما إذا كان الناس قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية))، قال أكثر من ثلثي المشاركين إنهم يعتقدون أن أمريكا تسير في الاتجاه الخاطئ. علاوة على ذلك، وافق 25% فقط من المستطلعين على أن الحق في حرية التعبير آمن ((جدا)) أو ((تماما)).
عبارات مثيرة للجدل
كما طلب الاستطلاع من المشاركين قراءة عشرات العبارات المثيرة للجدل واختيار البيان الذي وجدوه أكثر هجوما. كانت أكثر المعتقدات المكروهة هي أن ((جميع البيض مضطهدون عنصريون))، تليها عبارات مثل ((أمريكا حصلت على ما تستحقه في 9/11)) و ((6 يناير كان احتجاجا سلميا)). ثم سأل الاستطلاع المستجيبين عما إذا كانوا يوافقون على السماح بالتعبير عن هذا الرأي في ظروف مختلفة.
قال نصف المستجيبين إن مجتمعهم ((بالتأكيد)) أو ((ربما)) يجب ألا يسمح بخطاب عام يعبر عن الرأي الذي وجدوه أكثر إهانة. وقال %69 إن الكلية المحلية يجب ألا تسمح ((بالتأكيد)) أو ((ربما)) لأستاذ يحمل مثل هذا الرأي بالتدريس هناك. فيما قال أكثر من ربع المستجيبين إن الشخص الذي قال سابقا الرأي المسيء يجب طرده من وظيفته.
تشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من أن المواطن الأمريكي العادي مهتم بحماية حقوق حرية التعبير، إلا أن جزءا كبيرا من السكان يبدو مستعدا للترحيب بالرقابة المتزايدة.
وأضافت النتائج أن المواطن الأمريكي العادي يعتقد بالفعل أن حرية التعبير في أمريكا في حالة يرثى لها، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الأمريكيين يعتقدون أن الأمر سيزداد سوءا.

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