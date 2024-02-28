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مرسوم أمريكي لحظر البيانات على 6 دول

2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نقلت صحيفة ((نيويورك تايمز))، عن ممثل للبيت الأبيض قوله إن الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر نقل البيانات الشخصية من الولايات المتحدة موجه تحديدا ضد عدة دول.
وأشار إلى أن القرار، موجه ضد روسيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا.
ووفقا للصحيفة، سيوقع بايدن مرسوما يقضي بحظر نقل البيانات السرية إلى ست دول.
وحسب الوثيقة سيفوض الرئيس بايدن لوزارة العدل الأمريكية بإعداد قواعد تحد من بيع المعلومات المتعلقة بموقع تواجد الأمريكيين وصحتهم وجيناتهم إلى روسيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا، وكذلك إلى أي منظمات مرتبطة بهذه البلدان.
وستشمل القيود كذلك المعلومات المالية والبيانات البيومترية وأنواعا أخرى من المعلومات التي يمكنها تحديد هوية الأفراد، إضافة إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالحكومة.

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