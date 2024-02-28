مرسوم أمريكي لحظر البيانات على 6 دول

(MENAFN
- Al Watan) نقلت صحيفة ((نيويورك تايمز))، عن ممثل للبيت الأبيض قوله إن الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر نقل البيانات الشخصية من الولايات المتحدة موجه تحديدا ضد عدة دول.
وأشار إلى أن القرار، موجه ضد روسيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا.
ووفقا للصحيفة، سيوقع بايدن مرسوما يقضي بحظر نقل البيانات السرية إلى ست دول.
وحسب الوثيقة سيفوض الرئيس بايدن لوزارة العدل الأمريكية بإعداد قواعد تحد من بيع المعلومات المتعلقة بموقع تواجد الأمريكيين وصحتهم وجيناتهم إلى روسيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا، وكذلك إلى أي منظمات مرتبطة بهذه البلدان.
وستشمل القيود كذلك المعلومات المالية والبيانات البيومترية وأنواعا أخرى من المعلومات التي يمكنها تحديد هوية الأفراد، إضافة إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالحكومة.
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