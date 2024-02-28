Wednesday, 28 February 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إحباط محاولة اغتيال في تشاد

2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) استهدف هجوم مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية النافذ، ما أدى إلى سقوط ((عدة قتلى))، حسبما أعلنت الحكومة التي اتهمت ((عناصر)) من ((الحزب الاشتراكي بلا حدود)) بزعامة المعارض يايا ديل.
وشددت الحكومة التشادية، في بيان، الأربعاء، على أن ((الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة))، موضحة أنه ((تم القبض على منفذي الهجوم، وجاري البحث عن آخرين وسيحاكمون)).
وبحسب البيان فإن ((الهجوم وقع بعد توقيف عضو في الحزب الاشتراكي بلا حدود)) تتهمه الحكومة بـ((محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا)).
وأكدت أن ذلك تلاه ((هجوم متعمد لشركاء هذا الشخص بقيادة عناصر من الحزب الاشتراكي بلا حدود، وعلى رأسهم زعيمه يايا ديلو)) على مقر الاستخبارات.
وندد يايا ديلو المعارض الشرس للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، وهو نسيب له، بـ((مسرحية)) فيما يتعلق بمزاعم محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا.
وأتى الهجوم غداة الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في تشاد التي ستجرى الدورة الأولى منها في 6 مايو، ويؤكد كل من الرئيس ديبي ويايا ديلو نيتهما الترشح لخوضها.
وقالت الحكومة، في بيانها الأربعاء، إن ((كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديمقراطية الجارية في البلاد سيلاحق ويحال إلى القضاء)).

MENAFN28022024000089011017ID1107912950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث