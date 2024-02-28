ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين ومواطنين خليجيين مخالفين لنظام البيئة، حيث ارتكبوا مخالفة رعي 245 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية في منطقة الرياض، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بالرقم ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) و((996)) ببقية مناطق المملكة.
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