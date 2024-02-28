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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة

2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين ومواطنين خليجيين مخالفين لنظام البيئة، حيث ارتكبوا مخالفة رعي 245 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية في منطقة الرياض، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.
‏وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بالرقم ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) و((996)) ببقية مناطق المملكة.

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