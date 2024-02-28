290 طنا مخلفات بناء
التاريخ
2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفعت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية أبحر الفرعية أكثر من 290 طناً من مخلفات البناء والهدم، إضافةً إلى إزالة 725 لوحة إعلانية مخالفة وكتابات مشوهة للجدران، وذلك ضمن جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تواصل تكثيف جهودها للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.
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