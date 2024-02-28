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290 طنا مخلفات بناء

2/28/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية أبحر الفرعية أكثر من 290 طناً من مخلفات البناء والهدم، إضافةً إلى إزالة 725 لوحة إعلانية مخالفة وكتابات مشوهة للجدران، وذلك ضمن جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تواصل تكثيف جهودها للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.

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