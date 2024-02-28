فرص وظيفية لـ1000 خريج وطالب

(MENAFN
- Al Watan) قدمت مجموعة من الشركات والمؤسسات السعودية في مجالات الإدارة والتسويق والاستشارات والهندسة الإنشائية، والبترول والغاز ولوجستيات النقل والصناعة الصحية، فرص عمل نوعية من خلال المعرض السنوي للمهنة الذي تنظمه جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، وستتواصل فعالياته حتى مساء اليوم بمشاركة خريجي وخريجات الجامعات السعودية، وحضور المهتمين بسوق العمل السعودي، والباحثين عن وظائف.
وأطلق رئيس الجامعة، الدكتور وئام تونسي، فعاليات النسخة السادسة عشرة للمعرض بمشاركة أكثر من 1000 من الخريجين والمقبلين على التخرج من كليات الجامعة وعدد من الجامعات السعودية الأخرى. وحضر حفل الافتتاح نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثلو الشركات العارضة للوظائف، علما بأن المعرض ينظم سنويا بإشراف مباشر من مركز المهنة والتوظيف في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة.
وتواصل الشركات المشاركة استقبال الباحثين عن عمل في 8 مهن نوعية، ويجرى ممثلو الشركات المقابلات للخريجين والباحثين عن عمل، لتعريفهم بطبيعة المهن المعروضة.
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