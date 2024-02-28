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فرص وظيفية لـ1000 خريج وطالب

2/28/2024 2:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت مجموعة من الشركات والمؤسسات السعودية في مجالات الإدارة والتسويق والاستشارات والهندسة الإنشائية، والبترول والغاز ولوجستيات النقل والصناعة الصحية، فرص عمل نوعية من خلال المعرض السنوي للمهنة الذي تنظمه جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، وستتواصل فعالياته حتى مساء اليوم بمشاركة خريجي وخريجات الجامعات السعودية، وحضور المهتمين بسوق العمل السعودي، والباحثين عن وظائف.
وأطلق رئيس الجامعة، الدكتور وئام تونسي، فعاليات النسخة السادسة عشرة للمعرض بمشاركة أكثر من 1000 من الخريجين والمقبلين على التخرج من كليات الجامعة وعدد من الجامعات السعودية الأخرى. وحضر حفل الافتتاح نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثلو الشركات العارضة للوظائف، علما بأن المعرض ينظم سنويا بإشراف مباشر من مركز المهنة والتوظيف في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة.
وتواصل الشركات المشاركة استقبال الباحثين عن عمل في 8 مهن نوعية، ويجرى ممثلو الشركات المقابلات للخريجين والباحثين عن عمل، لتعريفهم بطبيعة المهن المعروضة.

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