سوديك تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه بأعمال الإنشاءات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك“، إن الشركة تستهدف ضخ نحو 10 مليارات جنيه بأعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام الجارى.
وأضاف عامر، أن الشركة ضخت خلال العام الماضى استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه، ضمن خطتها للإسراع من معدلات التنفيذ خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.
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وأوضح أنه جارى تنفيذ 4 فنادق فى الساحل الشمالى وغرب القاهرة، بطاقة إجمالية 500 وحدة فندقية، بالتزامن مع خطة الشركة لزيادة محفظتها من المشروعات الفندقية.
وقال عامر، إن قطاع الفنادق والمشروعات التجارية والإدارية يسهم بنسبة 7% من إيرادات شركة“سوديك”، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يسهم بنسبة 15% بحلول عام 2027.
وأضاف أن الشركة اتخذت عدة خطوات للتحوط من الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات، أبرزها تخزين كمية كافية من مواد البناء من حديد وأسمنت.
وأوضح أن استثمارات تحوط الشركة خلال العام الماضى بلغت 2 مليار جنيه، ما بين مواد البناء والخامات، لتكفى احتياجات الشركة خلال عام 2024 وتمكنها من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأشار إلى تسليم 205 وحدات بمشروع The Estates بمدينة الشيخ زايد الجديدة منذ نوفمبر 2023.
وقال عامر، إن المشروع يقام على مساحة 630 ألف متر مربع، ويضم 446 وحدة، مشيرا إلى أن المساحة البنائية للخدمات التجارية تصل إلى 2751 متر مربع.
وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع“فاى” بمدينة الشيخ زايد الجديدة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، على مساحة 464 فدان، بإجمالى عدد وحدات يتجاوز 5 آلاف وحدة.
وأوضح أنه من المستهدف تسليم نحو 1991 وحدة خلال الفترة من 2025 إلى 2026، على أن يبدأ تسليم المراحل الأولى من المشروع فى الربع الثانى من 2025.
وأشار إلى أن محفظة أراضى المشروعات التى يجرى تطويرها حاليا تصل نحو 1700 فدان، منها 750 فدان فى الساحل الشمالى، و500 فدان فى غرب القاهرة، و450 فدان فى شرق القاهرة.
وقال عامر، إن شركة“سوديك” تدرس فرصا استثمارية بعدد من المناطق، حيث تسعى للحصول على أراضى جديدة ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها بالسوق.
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