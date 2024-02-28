سوديك تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه بأعمال الإنشاءات خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك“، إن الشركة تستهدف ضخ نحو 10 مليارات جنيه بأعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام الجارى.

وأضاف عامر، أن الشركة ضخت خلال العام الماضى استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه، ضمن خطتها للإسراع من معدلات التنفيذ خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.

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وأوضح أنه جارى تنفيذ 4 فنادق فى الساحل الشمالى وغرب القاهرة، بطاقة إجمالية 500 وحدة فندقية، بالتزامن مع خطة الشركة لزيادة محفظتها من المشروعات الفندقية.

وقال عامر، إن قطاع الفنادق والمشروعات التجارية والإدارية يسهم بنسبة 7% من إيرادات شركة“سوديك”، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يسهم بنسبة 15% بحلول عام 2027.

وأضاف أن الشركة اتخذت عدة خطوات للتحوط من الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات، أبرزها تخزين كمية كافية من مواد البناء من حديد وأسمنت.

وأوضح أن استثمارات تحوط الشركة خلال العام الماضى بلغت 2 مليار جنيه، ما بين مواد البناء والخامات، لتكفى احتياجات الشركة خلال عام 2024 وتمكنها من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.

وأشار إلى تسليم 205 وحدات بمشروع The Estates بمدينة الشيخ زايد الجديدة منذ نوفمبر 2023.

وقال عامر، إن المشروع يقام على مساحة 630 ألف متر مربع، ويضم 446 وحدة، مشيرا إلى أن المساحة البنائية للخدمات التجارية تصل إلى 2751 متر مربع.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع“فاى” بمدينة الشيخ زايد الجديدة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، على مساحة 464 فدان، بإجمالى عدد وحدات يتجاوز 5 آلاف وحدة.

وأوضح أنه من المستهدف تسليم نحو 1991 وحدة خلال الفترة من 2025 إلى 2026، على أن يبدأ تسليم المراحل الأولى من المشروع فى الربع الثانى من 2025.

وأشار إلى أن محفظة أراضى المشروعات التى يجرى تطويرها حاليا تصل نحو 1700 فدان، منها 750 فدان فى الساحل الشمالى، و500 فدان فى غرب القاهرة، و450 فدان فى شرق القاهرة.

وقال عامر، إن شركة“سوديك” تدرس فرصا استثمارية بعدد من المناطق، حيث تسعى للحصول على أراضى جديدة ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها بالسوق.