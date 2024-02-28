أبوظبى الإسلامى-مصر يُركز على الاستثمار فى بنيته التحتية بدلًا من تدشين بنك رقمى

MENAFN - Al-Borsa News) كشف محمد على، الرئيس التنفيذى لـ”بنك أبوظبى الإسلامى“، أن البنك فى الوقت الحالى يفضل الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية الخاصة به بدلًا من تدشين بنك رقمى.

وذكر أنهم يسعون دائمًا للعب دور المرتب الرئيسى للمرابحات المشتركة فى السوق، وتتكامل أعمالهم مع الأذرع المالية غير المصرفية التى أعاد البنك هيكلتها على مدار السنوات الماضية ورفع رؤوس أموالها ما أنعكس على حجم نشاطهم.

موضوعات“التعمير والإسكان” يربح 6.56 مليار جنيه العام الماضي بنمو 141% 10.4 مليار جنيه صافى أرباح ((أبوظبى الأول)) خلال 2023 11 مارس.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم“قطر الوطني”

وأشار إلى أن مصر أبوظبى الإسلامى كان التمثيل المصرفى الوحيد فى لجنة إصدار الصكوك التى شكلتها وزارة المالية، وأن طرح الصكوك كان ناجحًا بكل المقاييس إذ ارتفعت الآن بعد عام من الطرح قيمة الصك إلى 103 دولارات أى 3% عن قيمة الورقة، متجاوزة التحديات التى مر بها التصنيف الائتمانى للبلاد، وبالتالى قل العائد عليها عن عائد الإصدار.

وارتفعت أصول المصرف إلى 162.3 مليار جنيه.بنهاية 2023، بدعم من زيادة ودائع العملاء إلى 127 مليار جنيه بنسبة نمو 30% مقارنة بعام 2022

ونمت الأرباح والإيرادات بشكل ملحوظ ليصل صافى الأرباح 4.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه عن عام 2022.

وارتفع إجمالى الإيرادات إلى 10.9 مليار جنيه بمعدل نمو 78% مقارنة بعام 2022، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50%، محققًا 1.6 مليار جنيه.

وبلغ معيار كفاية رأس المال 17.98% محققًا ارتفاعًا بنسبة 3,63% عن العام السابق، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39.7%، بينما بلغ نصيب السهم فى صافى الأرباح 8.67 جنيهًا بنسبة نمو 16.7% عن عام 2022، وذلك بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنيه موزعة على 500 مليون سهم.

وبلغ صافى الدخل من العائد فى 31 ديسمبر 2023، مبلغ 8.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.8 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2022. فيما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 1,56 مليار جنيه، مقارنة مع 1,04 مليار جنيه عن عام 2022.

ولفت على إلى أن أرباح البنك جاءت من العمليات التشغيلية وليس من العمليات غير المتكررة.