أبوظبى الإسلامى-مصر يُركز على الاستثمار فى بنيته التحتية بدلًا من تدشين بنك رقمى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف محمد على، الرئيس التنفيذى لـ”بنك أبوظبى الإسلامى“، أن البنك فى الوقت الحالى يفضل الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية الخاصة به بدلًا من تدشين بنك رقمى.
وذكر أنهم يسعون دائمًا للعب دور المرتب الرئيسى للمرابحات المشتركة فى السوق، وتتكامل أعمالهم مع الأذرع المالية غير المصرفية التى أعاد البنك هيكلتها على مدار السنوات الماضية ورفع رؤوس أموالها ما أنعكس على حجم نشاطهم.
موضوعات متعلقة
“التعمير والإسكان” يربح 6.56 مليار جنيه العام الماضي بنمو 141% 10.4 مليار جنيه صافى أرباح ((أبوظبى الأول)) خلال 2023 11 مارس.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم“قطر الوطني”
وأشار إلى أن مصر أبوظبى الإسلامى كان التمثيل المصرفى الوحيد فى لجنة إصدار الصكوك التى شكلتها وزارة المالية، وأن طرح الصكوك كان ناجحًا بكل المقاييس إذ ارتفعت الآن بعد عام من الطرح قيمة الصك إلى 103 دولارات أى 3% عن قيمة الورقة، متجاوزة التحديات التى مر بها التصنيف الائتمانى للبلاد، وبالتالى قل العائد عليها عن عائد الإصدار.
وارتفعت أصول المصرف إلى 162.3 مليار جنيه.بنهاية 2023، بدعم من زيادة ودائع العملاء إلى 127 مليار جنيه بنسبة نمو 30% مقارنة بعام 2022
ونمت الأرباح والإيرادات بشكل ملحوظ ليصل صافى الأرباح 4.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه عن عام 2022.
وارتفع إجمالى الإيرادات إلى 10.9 مليار جنيه بمعدل نمو 78% مقارنة بعام 2022، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50%، محققًا 1.6 مليار جنيه.
وبلغ معيار كفاية رأس المال 17.98% محققًا ارتفاعًا بنسبة 3,63% عن العام السابق، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39.7%، بينما بلغ نصيب السهم فى صافى الأرباح 8.67 جنيهًا بنسبة نمو 16.7% عن عام 2022، وذلك بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنيه موزعة على 500 مليون سهم.
وبلغ صافى الدخل من العائد فى 31 ديسمبر 2023، مبلغ 8.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.8 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2022. فيما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 1,56 مليار جنيه، مقارنة مع 1,04 مليار جنيه عن عام 2022.
ولفت على إلى أن أرباح البنك جاءت من العمليات التشغيلية وليس من العمليات غير المتكررة.
MENAFN28022024000202011048ID1107912942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.