ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين والمقطرات.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط زادت 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 3.1 مليون برميل.
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بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، فيما تراجع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 500 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912941
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