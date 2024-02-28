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ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

2/28/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين والمقطرات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط زادت 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 3.1 مليون برميل.

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بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، فيما تراجع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 500 ألف برميل.

المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107912941

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