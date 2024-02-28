Wednesday, 28 February 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو تتعاون مع حسن علام لتأسيس شركة تطوير عقارى بالسعودية

2/28/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة سمو العقارية السعودية وشركة حسن علام العقارية المصرية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تطوير عقارى فى السعودية.

وتم التوقيع من خلال شركة“أدير العالمية مصر” التابعة لمجموعة“أدير القابضة وسمو القابضة”.

موضوعات متعلقة “سوديك” تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه بأعمال الإنشاءات خلال 2024 “بالم هيلز” تقرر الاستحواذ على حصة في“السادس من أكتوبر للفنادق” “بالم هيلز” تربح 1.73 مليار جنيه خلال 2023 بنمو 34.3%

وتتيح المذكرة فرصة التعاون بين الشركتين لتأسيس شركة مشتركة، لتطوير مشاريع عقارية فى السعودية ومصر.

وأكد المهندس جار الله بن محمد آل عمرة، الرئيس التنفيذى لشركة سمو العقارية، أهمية التعاون الإقليمى فى تحقيق أهداف التنمية، مضيفًا:“نحن على ثقة أن هذا التحالف سيعزز قدرتنا على تقديم مشاريع نوعية ومستدامة تلبى تطلعات عملائنا فى السعودية ومصر”.

وقال المهندس محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، إن هذا التعاون سيسهم فى دعم القطاع العقارى فى البلدين، وسيفتح آفاقًا جديدة لتنمية مستدامة.

وقال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية مصر، إن هذه الشراكة تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع العقارى فى مصر والسعودية.

MENAFN28022024000202011048ID1107912940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث