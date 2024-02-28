سمو تتعاون مع حسن علام لتأسيس شركة تطوير عقارى بالسعودية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة سمو العقارية السعودية وشركة حسن علام العقارية المصرية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تطوير عقارى فى السعودية.

وتم التوقيع من خلال شركة“أدير العالمية مصر” التابعة لمجموعة“أدير القابضة وسمو القابضة”.

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وتتيح المذكرة فرصة التعاون بين الشركتين لتأسيس شركة مشتركة، لتطوير مشاريع عقارية فى السعودية ومصر.

وأكد المهندس جار الله بن محمد آل عمرة، الرئيس التنفيذى لشركة سمو العقارية، أهمية التعاون الإقليمى فى تحقيق أهداف التنمية، مضيفًا:“نحن على ثقة أن هذا التحالف سيعزز قدرتنا على تقديم مشاريع نوعية ومستدامة تلبى تطلعات عملائنا فى السعودية ومصر”.

وقال المهندس محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، إن هذا التعاون سيسهم فى دعم القطاع العقارى فى البلدين، وسيفتح آفاقًا جديدة لتنمية مستدامة.

وقال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية مصر، إن هذه الشراكة تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع العقارى فى مصر والسعودية.