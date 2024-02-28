سمو تتعاون مع حسن علام لتأسيس شركة تطوير عقارى بالسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة سمو العقارية السعودية وشركة حسن علام العقارية المصرية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تطوير عقارى فى السعودية.
وتم التوقيع من خلال شركة“أدير العالمية مصر” التابعة لمجموعة“أدير القابضة وسمو القابضة”.
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وتتيح المذكرة فرصة التعاون بين الشركتين لتأسيس شركة مشتركة، لتطوير مشاريع عقارية فى السعودية ومصر.
وأكد المهندس جار الله بن محمد آل عمرة، الرئيس التنفيذى لشركة سمو العقارية، أهمية التعاون الإقليمى فى تحقيق أهداف التنمية، مضيفًا:“نحن على ثقة أن هذا التحالف سيعزز قدرتنا على تقديم مشاريع نوعية ومستدامة تلبى تطلعات عملائنا فى السعودية ومصر”.
وقال المهندس محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، إن هذا التعاون سيسهم فى دعم القطاع العقارى فى البلدين، وسيفتح آفاقًا جديدة لتنمية مستدامة.
وقال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية مصر، إن هذه الشراكة تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع العقارى فى مصر والسعودية.
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