برايم تتحول للربحية فى أول عام للإدارة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة برايم القابضة للربحية خلال العام الماضى لتسجل 25.6 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسائر تقدر بنحو 58.2 مليون جنيه خلال عام 2022، وتضاعف إجمالى إيرادات الشركة لتبلغ 201 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 108 ملايين جنيه خلال 2022 بنسبة نمو 86.1%.

وأعرب حسن سمير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالمجموعة، عن سعادته بالإنجاز الذى أحرزته الإدارة الجديدة فى ظل التحديات الداخلية التى تواجهها الشركة والصعوبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى.

موضوعاتجمعية عمومية ساخنة لشركة البدر للاستثمار السبت المقبل “سوديك” تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه بأعمال الإنشاءات خلال 2024 توقعات بانتهاء الحركة التصحيحية فى البورصة واستعادة المؤشرات عافيتها الأسبوع المقبل

وتسعى الشركة للاستمرار فى تطوير واستدامة إيرادات وأرباح الشركة خلال السنوات المقبلة، لتعود بالنفع على المساهمين والعاملين بسوق المال المصرى.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنحو 75% لتسجل 59.7 مليون جنيه، والذى جاء نتيجة تحقيق نمو مستدام عبر القطاعات الرئيسية، حيث شهدت أتعاب وعمولات بنك الاستثمار نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع بلغ 60% ليسجل 40.2 مليون جنيه.

فيما تضاعفت إيرادات الشركة أسواق المال والخزانة 3.44 مرة لتسجل 15.3 مليون جنيه خلال 2023.

وأشارت الشركة فى بيان لها، إلى أنها حافظت على سلسلة الربحية من خلال الإدارة الاستراتيجية للتكاليف وإعادة هيكلة الشركة، حيث تراجعت نسبة المصروفات التشغيلية للإيرادات إلى 59% فى الربع الرابع مقابل 75% فى الربع الثالث من 2023.

وكانت الشركة قد أعلنت أول مايو الماضى عن موافقة الجمعية العامة العادية لإعادة هيكلة مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد بدأ من تاريخ الجمعية وحتى اعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى 2025.

وجاء على رأس مجلس الإدارة الجديد محمد عياد رئيسًا لمجلس الإدارة مستقل، وحسن سمير نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة.

وكانت المجموعة كشفت الشهر الماضى، عن خطتها لزيادة رأس مال الشركة البالغ 350 مليون جنيه، بهدف تمويل التوسعات وإحياء أنشطة متوقفة، وتتركز خطتها على توفير سيولة تمويل بقيمة تتراوح بين 100 و150 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة“إندروس” التابعة.

وأوضحت الشركة، أنه فيما يخص خطة الشركة لتوفير السيولة لإعادة تشغيل شركتها التابعة” إندروس” مع الأخذ فى الاعتبار إطفاء خسائرها البالغة 80 مليون جنيه، فالأمر يتوقف على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.