برايم تتحول للربحية فى أول عام للإدارة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت شركة برايم القابضة للربحية خلال العام الماضى لتسجل 25.6 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسائر تقدر بنحو 58.2 مليون جنيه خلال عام 2022، وتضاعف إجمالى إيرادات الشركة لتبلغ 201 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 108 ملايين جنيه خلال 2022 بنسبة نمو 86.1%.
وأعرب حسن سمير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالمجموعة، عن سعادته بالإنجاز الذى أحرزته الإدارة الجديدة فى ظل التحديات الداخلية التى تواجهها الشركة والصعوبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
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وتسعى الشركة للاستمرار فى تطوير واستدامة إيرادات وأرباح الشركة خلال السنوات المقبلة، لتعود بالنفع على المساهمين والعاملين بسوق المال المصرى.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنحو 75% لتسجل 59.7 مليون جنيه، والذى جاء نتيجة تحقيق نمو مستدام عبر القطاعات الرئيسية، حيث شهدت أتعاب وعمولات بنك الاستثمار نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع بلغ 60% ليسجل 40.2 مليون جنيه.
فيما تضاعفت إيرادات الشركة أسواق المال والخزانة 3.44 مرة لتسجل 15.3 مليون جنيه خلال 2023.
وأشارت الشركة فى بيان لها، إلى أنها حافظت على سلسلة الربحية من خلال الإدارة الاستراتيجية للتكاليف وإعادة هيكلة الشركة، حيث تراجعت نسبة المصروفات التشغيلية للإيرادات إلى 59% فى الربع الرابع مقابل 75% فى الربع الثالث من 2023.
وكانت الشركة قد أعلنت أول مايو الماضى عن موافقة الجمعية العامة العادية لإعادة هيكلة مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد بدأ من تاريخ الجمعية وحتى اعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى 2025.
وجاء على رأس مجلس الإدارة الجديد محمد عياد رئيسًا لمجلس الإدارة مستقل، وحسن سمير نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة.
وكانت المجموعة كشفت الشهر الماضى، عن خطتها لزيادة رأس مال الشركة البالغ 350 مليون جنيه، بهدف تمويل التوسعات وإحياء أنشطة متوقفة، وتتركز خطتها على توفير سيولة تمويل بقيمة تتراوح بين 100 و150 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة“إندروس” التابعة.
وأوضحت الشركة، أنه فيما يخص خطة الشركة لتوفير السيولة لإعادة تشغيل شركتها التابعة” إندروس” مع الأخذ فى الاعتبار إطفاء خسائرها البالغة 80 مليون جنيه، فالأمر يتوقف على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.
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