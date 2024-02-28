تحديث الصناعة يبحث مع مستثمرى بنى سويف سبل تمكين التصنيع المحلى

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت دعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى بنى سويف ملف تمكين التصنيع محلياً مع وضع قواعد البيانات لهذه الصناعات ومدخلات الإنتاج كقطع الغيار والعمل على ربطها بالفرص الاستثمارية وببرنامج سلسلة الموردين بغرض تحسين سلاسل الامداد.

كما تم استعراض الخدمات الجديدة التي أعلن عنها المركز في معرض فرص بلدنا وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذى تبناه المركز وهو“ربط الأكاديميا بالصناعة” مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصرى من خلال اطلاق برنامج“تواصل” والذى يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعيين.

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كما تم الإشارة أيضاً لمنصة“بكل فخر صنع في مصر” والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية.

وفى نهاية اللقاء تقدمت الجمعية بإهداء الأستاذة/ دعاء سليمة درع الجمعية تعبيراً منهم عن الدور الهام الذى يقوم به المركز من خلال فرع بنى سويف وكافة الزملاء بالفرع لتقديم الدعم اللازم للمجتمع الصناعى كافة.

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