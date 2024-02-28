تحديث الصناعة يبحث مع مستثمرى بنى سويف سبل تمكين التصنيع المحلى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت دعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى بنى سويف ملف تمكين التصنيع محلياً مع وضع قواعد البيانات لهذه الصناعات ومدخلات الإنتاج كقطع الغيار والعمل على ربطها بالفرص الاستثمارية وببرنامج سلسلة الموردين بغرض تحسين سلاسل الامداد.
كما تم استعراض الخدمات الجديدة التي أعلن عنها المركز في معرض فرص بلدنا وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذى تبناه المركز وهو“ربط الأكاديميا بالصناعة” مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصرى من خلال اطلاق برنامج“تواصل” والذى يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعيين.
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كما تم الإشارة أيضاً لمنصة“بكل فخر صنع في مصر” والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية.
وفى نهاية اللقاء تقدمت الجمعية بإهداء الأستاذة/ دعاء سليمة درع الجمعية تعبيراً منهم عن الدور الهام الذى يقوم به المركز من خلال فرع بنى سويف وكافة الزملاء بالفرع لتقديم الدعم اللازم للمجتمع الصناعى كافة.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912938
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