إيطاليا تجري محادثات مع تسلا وصناع سيارات صينيين لزيادة الإنتاج المحلي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الصناعة الإيطالي، إجراء محادثات مع شركة“تسلا” بالإضافة لصناع سيارات من الصين، ضمن الجهود الرامية لجذب صانع مركبات ثان، للمساعدة في تحقيق مستهدف الإنتاج المحلي.
وقال“أدولفو أورسو” خلال جلسة استماع برلمانية الأربعاء:“تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية، دعونا لا ننسى أن إيطاليا بدأت متأخرة في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن فيما يزيد قليلاً عن عام تمكنا من عكس هذا الاتجاه”.
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وتجري روما محادثات مع ثلاث شركات صينية في مجال صناعة السيارات، زار ممثلوها إيطاليا العام الماضي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة، بحسب“رويترز”.
وأوضح الوزير أن إيطاليا بحاجة إلى إنتاج ما لا يقل عن 1.3 مليون سيارة سنويًا -مليون سيارة ركاب و300 ألف شاحنة صغيرة – للحفاظ على صناعة السيارات المحلية، وسط التحديات التي يفرضها التحول إلى الطاقة الكهربائية.
وتعد شركة“ستيلانتيس”، التي تشمل علاماتها التجارية“فيات” و”ألفا روميو”، صانعة السيارات الوحيدة في إيطاليا وأنتجت حوالي 750 ألف سيارة في البلاد العام الماضي، منها 520 ألف سيارة ركاب و230 ألف شاحنة صغيرة.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912937
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