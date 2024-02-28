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إيطاليا تجري محادثات مع تسلا وصناع سيارات صينيين لزيادة الإنتاج المحلي

2/28/2024 2:25:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الصناعة الإيطالي، إجراء محادثات مع شركة“تسلا” بالإضافة لصناع سيارات من الصين، ضمن الجهود الرامية لجذب صانع مركبات ثان، للمساعدة في تحقيق مستهدف الإنتاج المحلي.

وقال“أدولفو أورسو” خلال جلسة استماع برلمانية الأربعاء:“تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية، دعونا لا ننسى أن إيطاليا بدأت متأخرة في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن فيما يزيد قليلاً عن عام تمكنا من عكس هذا الاتجاه”.

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وتجري روما محادثات مع ثلاث شركات صينية في مجال صناعة السيارات، زار ممثلوها إيطاليا العام الماضي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة، بحسب“رويترز”.

وأوضح الوزير أن إيطاليا بحاجة إلى إنتاج ما لا يقل عن 1.3 مليون سيارة سنويًا -مليون سيارة ركاب و300 ألف شاحنة صغيرة – للحفاظ على صناعة السيارات المحلية، وسط التحديات التي يفرضها التحول إلى الطاقة الكهربائية.

وتعد شركة“ستيلانتيس”، التي تشمل علاماتها التجارية“فيات” و”ألفا روميو”، صانعة السيارات الوحيدة في إيطاليا وأنتجت حوالي 750 ألف سيارة في البلاد العام الماضي، منها 520 ألف سيارة ركاب و230 ألف شاحنة صغيرة.

المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107912937

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