السعودية وزامبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم الأربعاء، مع وزير البيئة والزراعة والمياه السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي – خلال زيارته الحالية للعاصمة لوساكا – سبل التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والأمن الغذائي، والمياه والموارد الطبيعية، والاتفاق على التنسيق بين المسؤولين في تعزيز الشراكة بين البلدين في هذه المجالات.

وأكد الفضلي، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أهمية التعاون الثنائي في هذه القطاعات الحيوية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي.

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وأشار إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون في مجالات تحسين الكفاءة الزراعية، وتطوير التقنيات الحديثة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها الفضلي لعدد من الدول الأفريقية، لتعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي المشترك بين المملكة ودول القارة الأفريقية.

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