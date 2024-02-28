السعودية وزامبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم الأربعاء، مع وزير البيئة والزراعة والمياه السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي – خلال زيارته الحالية للعاصمة لوساكا – سبل التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والأمن الغذائي، والمياه والموارد الطبيعية، والاتفاق على التنسيق بين المسؤولين في تعزيز الشراكة بين البلدين في هذه المجالات.
وأكد الفضلي، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أهمية التعاون الثنائي في هذه القطاعات الحيوية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي.
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وأشار إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون في مجالات تحسين الكفاءة الزراعية، وتطوير التقنيات الحديثة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها الفضلي لعدد من الدول الأفريقية، لتعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي المشترك بين المملكة ودول القارة الأفريقية.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912936
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