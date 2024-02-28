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كرايسلر تستدعي 338 ألف سيارة جيب جراند شيروكي بسبب خلل في عجلة القيادة

2/28/2024 2:25:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستدعي شركة“كرايسلر” أكثر من 338 ألف سيارة“جيب جراند شيروكي” في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في عجلة القيادة قد تؤدي إلى فقدان السائقين السيطرة على سياراتهم.

يتضمن الاستدعاء 338.24 ألف سيارة“جيب” تصنيع الأعوام بين 2021 و2023 بالنسبة لطراز“جراند شيروكي إل”، وتصنيع عامي 2022 و2023 بالنسبة لطراز“جراند شيروكي”، بحسب“أسوشيتد برس”.

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وحسبما نُشر على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا، فإن ذراع التحكم ومفصل التوجيه قد ينفصلان، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وزيادة خطر وقوع حادث.

وأوضحت صانعة السيارات أن العملاء يمكنهم الذهاب لوكلائها لاستبدال مسامير تثبيت ذراع التحكم في المركبات المتضررة مجانًا.

المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107912935

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