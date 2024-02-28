كرايسلر تستدعي 338 ألف سيارة جيب جراند شيروكي بسبب خلل في عجلة القيادة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستدعي شركة“كرايسلر” أكثر من 338 ألف سيارة“جيب جراند شيروكي” في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في عجلة القيادة قد تؤدي إلى فقدان السائقين السيطرة على سياراتهم.
يتضمن الاستدعاء 338.24 ألف سيارة“جيب” تصنيع الأعوام بين 2021 و2023 بالنسبة لطراز“جراند شيروكي إل”، وتصنيع عامي 2022 و2023 بالنسبة لطراز“جراند شيروكي”، بحسب“أسوشيتد برس”.
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وحسبما نُشر على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا، فإن ذراع التحكم ومفصل التوجيه قد ينفصلان، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وزيادة خطر وقوع حادث.
وأوضحت صانعة السيارات أن العملاء يمكنهم الذهاب لوكلائها لاستبدال مسامير تثبيت ذراع التحكم في المركبات المتضررة مجانًا.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912935
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