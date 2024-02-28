الذهب يرتفع مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات بشأن الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1428 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.90 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2043.90 دولار للأوقية.

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وأظهرت بيانات يوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الربع الأخير في ظل إنفاق استهلاكي قوي لكن يبدو أنه فقد بعض القوة الدافعة في أوائل العام الجديد.

وينصب تركيز المتعاملين في السوق الآن على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره يوم الخميس.

وأدت أحدث تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات عن التضخم إلى الرهان على أن أول خفض لأسعار الفائدة سيكون في يونيو بدلا من مارس.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي قالت يوم الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 880.55 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 912.25 دولار للأوقية. واستقرت الفضة عند 22.43 دولار للأوقية.

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