الذهب يرتفع مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات بشأن الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 1428 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.90 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2043.90 دولار للأوقية.
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وأظهرت بيانات يوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الربع الأخير في ظل إنفاق استهلاكي قوي لكن يبدو أنه فقد بعض القوة الدافعة في أوائل العام الجديد.
وينصب تركيز المتعاملين في السوق الآن على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره يوم الخميس.
وأدت أحدث تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات عن التضخم إلى الرهان على أن أول خفض لأسعار الفائدة سيكون في يونيو بدلا من مارس.
وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي قالت يوم الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 880.55 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 912.25 دولار للأوقية. واستقرت الفضة عند 22.43 دولار للأوقية.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912933
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