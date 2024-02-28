شركات روسية مستعدة للمشاركة في مشروعات بتروكيماويات في إيران

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي يوم الأربعاء إن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات إنتاج البتروكيماويات في إيران.
جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لطهران نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
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