شركات روسية مستعدة للمشاركة في مشروعات بتروكيماويات في إيران

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي يوم الأربعاء إن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات إنتاج البتروكيماويات في إيران.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لطهران نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

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