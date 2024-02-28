النفط يرتفع بدعم توقعات خفض أوبك+ للإنتاج رغم زيادة المخزون الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا يوم الأربعاء بعد أن تغلب تأثير احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج على توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، إلى 83.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 78.93 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين قد انخفضا واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.
وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قد قالت يوم الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.
من المنتظر أن يصدر يوم الخميس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يناير، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي للتضخم وعامل رئيسي في قرارات سعر الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء بعدما أفادت رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) سيدرسون تمديد الخفض الطوعي للإنتاج في الربع الثاني.
كما أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912931
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