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النفط يرتفع بدعم توقعات خفض أوبك+ للإنتاج رغم زيادة المخزون الأمريكي

2/28/2024 2:25:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا يوم الأربعاء بعد أن تغلب تأثير احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج على توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، إلى 83.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 78.93 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين قد انخفضا واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قد قالت يوم الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

من المنتظر أن يصدر يوم الخميس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يناير، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي للتضخم وعامل رئيسي في قرارات سعر الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء بعدما أفادت رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) سيدرسون تمديد الخفض الطوعي للإنتاج في الربع الثاني.

كما أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107912931

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