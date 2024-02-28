جمعية عمومية ساخنة لشركة البدر للاستثمار السبت المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة البدر للاستثمار والتنمية المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعقد جمعية عامة عادية السبت المقبل، فى ظل خلافات بين مجلس الإدارة وبعض المستثمرين.

وكان صراع مساهمى الشركة قد شهد تبادل الشكاوى إلى البورصة المصرية والجهات الرقابية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار بعد تبادل مساهمى الشركة ومجلس إدارتها الحالى الشكاوى حول أحقية كل منهم فى إدارة الشركة.

موضوعات“برايم” تتحول للربحية فى أول عام للإدارة الجديدة توقعات بانتهاء الحركة التصحيحية فى البورصة واستعادة المؤشرات عافيتها الأسبوع المقبل “بالباقى” تتوسع فى السعودية والإمارات الفترة المقبلة

وألغت هيئة الاستثمار الجمعية التى دعت إليها يوم 9 مارس لتغيير مجلس الإدارة بناءا على طلب المساهمين حيث فاجأ مجلس إدارة شركة البدر المساهمين باستباق جمعية الهيئة بعقد اجتماع السبت المقبل، ومن ثم اعتبرت الهيئة أن الجمعية المقبلة كافية وللمساهمين القرار النهائي في حضورها واتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد القانونية لمناقشة ما يخص الشركة وإدارتها.

ويتخوف المستثمرين من تكرار تأجيل الجمعية لأسباب قانونية من الناحية الشكلية فيما تستهدف في حقيقتها عرقلة انعقاد الجمعية لضمان استمرار مجلس الإدارة في ظل مطالب المساهمين بتغيير المجلس الذي لا يمثل أعضاؤه هيكل ملكية الشركة.

ومن المتوقع حضور ممثل الهيئة العامة للاستثمار اجتماع الجمعية بناءا على طلب المساهمين.

وبدأت الخلافات منذ بداية العام الماضى بعد أن اشتكى المستثمرون من عدم انعقاد الجمعية العادية عن عام 2022 وعدم نشر القوائم المالية الخاصة بالشركة عن سنة 2022 والقوائم المالية ربع السنوية، إلى أن وصل الأمر للجنة القيد والتى قامت بتغريم الشركة 5 آلاف جنيه مرتين متتاليتين بتاريخ 30 مارس الماضى ثم 2 أبريل الماضى ثم 5 آلاف جنيه نهاية أغسطس الماضى، وصولاً لـ18 فبراير الماضى والتى قامت بتغريم الشركة مرة أخرى بقيمة 10000 جنيه غرامة عن عدم تقديم القوائم المالية وخاصةً نتائج أعمال نصف السنوية المنتهية فى يونيو.

وطلب عدد من مساهمى البدر للاستثمار والتنمية يمثلون نحو 6% من أسهم الشركة تدخل الجهات الرقابية لإلزام الشركة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية عن عام 2022 ونشر القوائم المالية فى المواعيد المقررة.

يذكر أن لجنة القيد بالبورصة قررت توقيع إلزام مالى على الشركة 20 ألف جنيه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، ومنح الشركة أسبوعين مهلة لعقد مجلس إدارة لدعوة الجمعية العامة العادية.

وتضمنت الشكاوى الإشارة إلى قرار هيئة الرقابة المالية السابق برفض زيادة رأسمال الشركة والذى تم نشره على عدد من المواقع رغم عدم انتهاء الشركة من دراسة جدوى إجراء الزيادة، ما أثر على أسعار أسهم الشركة، بحسب تصريحات ممثل شركة فاليو كابيتال.

وتلقت الجهات الرقابية فى المقابل عدداً من الشكاوى من مجلس الإدارة ضد محاولات المساهمين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة فى البورصة للسيطرة على الشركة من خلال مجموعة مرتبطة من المساهمين.

ويتضمن هيكل ملكية الشركة المستثمر عبدالله بن صالح أبا خليل بنسبة 8.93%، وعبدالله بن ناصر العبيد بنسبة ملكية 5.88% من حصة الشركة، بالإضافة إلى حصة إيهاب المهدى والتى تتكون من 6.04% من أسهم الشركة، بينما يمتلك مجلس الإدارة من المساهمين حوالى 1.48% مقسمة على محمد رجب حسن وهيثم مختار عن نفسيهما، وأحمد محمد بيومى عن شركة إنفست تايم للمقاولات، بحسب إفصاح الشركة للبورصة.