المركزي الأوروبي: يجب على البنك تجنب الالتزام بخفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ، إنه يجب على صناع السياسات تجنب أي التزام بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، ونصح بتأجيل أي خطوة من هذا القبيل حتى شهر يونيو.
وأوضح“بيتر كازيمير” لـ“رويترز” في مقابلة الأربعاء، أنه لا يوجد سبب للتعجل في خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أهمية الجدول الزمني، حيث يفضل دورة تيسير سلسة وثابتة، ومشيرًا إلى أهمية التأكد تمامًا قبل“الخطوة الأولى”.
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وأكد رئيس البنك المركزي السلوفاكي أنه يفضل بدء دورة التيسير في يونيو، معتبرًا أن الإقدام على مثل تلك الخطوة في شهر أبريل سيفاجئه، ومستبعدًا خفض الفائدة في اجتماع مارس، وتوقع السيطرة على التضخم دون التسبب في الركود.
وأضاف“كازيمير”:“النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان مخيبًا للآمال، ولكن لا ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير تأثير السياسة النقدية، أوروبا ضعيفة في القدرة التنافسية وتحتاج لإصلاحات هيكلية، وأسعار الفائدة المنخفضة لن تنقذنا من هذه الآلام”.
ويتوقع المستثمرون حاليًا خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس فقط هذا العام مع البدء في يونيو، وهو تغير كبير في توقعات السوق مقارنة بالشهر الماضي عندما تم تسعير ما يصل إلى 150 نقطة أساس من التيسير.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912929
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