المركزي الأوروبي: يجب على البنك تجنب الالتزام بخفض أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ، إنه يجب على صناع السياسات تجنب أي التزام بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، ونصح بتأجيل أي خطوة من هذا القبيل حتى شهر يونيو.

وأوضح“بيتر كازيمير” لـ“رويترز” في مقابلة الأربعاء، أنه لا يوجد سبب للتعجل في خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أهمية الجدول الزمني، حيث يفضل دورة تيسير سلسة وثابتة، ومشيرًا إلى أهمية التأكد تمامًا قبل“الخطوة الأولى”.

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وأكد رئيس البنك المركزي السلوفاكي أنه يفضل بدء دورة التيسير في يونيو، معتبرًا أن الإقدام على مثل تلك الخطوة في شهر أبريل سيفاجئه، ومستبعدًا خفض الفائدة في اجتماع مارس، وتوقع السيطرة على التضخم دون التسبب في الركود.

وأضاف“كازيمير”:“النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان مخيبًا للآمال، ولكن لا ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير تأثير السياسة النقدية، أوروبا ضعيفة في القدرة التنافسية وتحتاج لإصلاحات هيكلية، وأسعار الفائدة المنخفضة لن تنقذنا من هذه الآلام”.

ويتوقع المستثمرون حاليًا خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس فقط هذا العام مع البدء في يونيو، وهو تغير كبير في توقعات السوق مقارنة بالشهر الماضي عندما تم تسعير ما يصل إلى 150 نقطة أساس من التيسير.

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