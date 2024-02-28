أوكرانيا تحتاج مساعدات 3 مليارات دولار شهريا في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير المالية الأوكرانى سيرهي مارشينكو يوم الأربعاء إن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات مالية خارجية بنحو ثلاثة مليارات دولار شهريا هذا العام.
وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا وسط الحرب مع روسيا كان ممكنا بفضل التدفق المستمر للمساعدات المالية الدولية من حلفاء كييف، موضحا أن استمرار الدعم المالي أمر على درجة بالغة من الأهمية هذا العام أيضا.
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وقال في بيان“في عام 2024، ستبلغ الاحتياجات الشهرية للتمويل الخارجي نحو 3 مليارات دولار. لا يمكن التباطؤ في جذب التمويل من الخارج”.
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912928
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