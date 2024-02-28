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أوكرانيا تحتاج مساعدات 3 مليارات دولار شهريا في 2024

2/28/2024 2:25:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية الأوكرانى سيرهي مارشينكو يوم الأربعاء إن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات مالية خارجية بنحو ثلاثة مليارات دولار شهريا هذا العام.

وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا وسط الحرب مع روسيا كان ممكنا بفضل التدفق المستمر للمساعدات المالية الدولية من حلفاء كييف، موضحا أن استمرار الدعم المالي أمر على درجة بالغة من الأهمية هذا العام أيضا.

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وقال في بيان“في عام 2024، ستبلغ الاحتياجات الشهرية للتمويل الخارجي نحو 3 مليارات دولار. لا يمكن التباطؤ في جذب التمويل من الخارج”.

المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107912928

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