بنك أوف أمريكا يستبعد حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استبعد“بنك أوف أمريكا” سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، قائلًا إن إخفاق الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل الموعد النهائي يوم الجمعة“لا يمكن أن يستمر إلى الأبد”.
وقال محللو البنك في مذكرة الأربعاء:“نتوقع أن يصدر الكونجرس قرارًا مؤقتًا ويتجنب الإغلاق، وإذا فشل في ذلك، لا يمكن استبعاد حدوث إغلاق قصير، لكن من غير المرجح حدوث إغلاق طويل في عام الانتخابات، ولا يمكن تأجيل الأمر إلى الأبد”.
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وأضافوا أن عمليات إغلاق الحكومة الأمريكية بشكل عام لها عواقب“ضئيلة” على الاقتصاد، لكن خفض الإنفاق التقديري سيكون له عواقب وخيمة على النمو.
وكتبوا:“على الرغم من أن القرار المؤقت يحل معضلة الموعد النهائي للتمويل، فإن الوقت ينفد أمام الكونجرس قبل بدء خفض شامل للإنفاق التقديري بنسبة 1%، والذي نقدر أن يؤدي إلى خفض 0.4% من معدل النمو”
المصدر:
MENAFN28022024000202011048ID1107912927
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