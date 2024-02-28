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بنك أوف أمريكا يستبعد حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة

2/28/2024 2:25:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استبعد“بنك أوف أمريكا” سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، قائلًا إن إخفاق الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل الموعد النهائي يوم الجمعة“لا يمكن أن يستمر إلى الأبد”.

وقال محللو البنك في مذكرة الأربعاء:“نتوقع أن يصدر الكونجرس قرارًا مؤقتًا ويتجنب الإغلاق، وإذا فشل في ذلك، لا يمكن استبعاد حدوث إغلاق قصير، لكن من غير المرجح حدوث إغلاق طويل في عام الانتخابات، ولا يمكن تأجيل الأمر إلى الأبد”.

موضوعات متعلقة أوكرانيا تحتاج مساعدات 3 مليارات دولار شهريا في 2024 المركزي الأوروبي: يجب على البنك تجنب الالتزام بخفض أسعار الفائدة النفط يرتفع بدعم توقعات خفض أوبك+ للإنتاج رغم زيادة المخزون الأمريكي

وأضافوا أن عمليات إغلاق الحكومة الأمريكية بشكل عام لها عواقب“ضئيلة” على الاقتصاد، لكن خفض الإنفاق التقديري سيكون له عواقب وخيمة على النمو.

وكتبوا:“على الرغم من أن القرار المؤقت يحل معضلة الموعد النهائي للتمويل، فإن الوقت ينفد أمام الكونجرس قبل بدء خفض شامل للإنفاق التقديري بنسبة 1%، والذي نقدر أن يؤدي إلى خفض 0.4% من معدل النمو”

المصدر:

MENAFN28022024000202011048ID1107912927

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