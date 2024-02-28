رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان 2024

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي“أهلا رمضان 2024′′، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

شارك في الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة في المعرض.

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وخلال تجوله بالمعرض، أشاد مدبولي بالتنظيم الجيد للمعرض، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع أساسية ولحوم ومختلف المستلزمات والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف أنواع السلع للمواطن بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الإمداد لضمان تدفق السلع والإحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجها بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.

وخلال جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بأرجاء المعرض، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض“أهلا رمضان” في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، وهي: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح المعرض للجمهور اعتبارا من غد الخميس 29 فبراير وحتى 10 مارس، بدءا من الساعة 11 صباحا إلى 10 مساء.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح هذا المعرض يتزامن مع توالي افتتاحات معارض أهلا رمضان بالمحافظات، والتي تجاوز عددها 115 معرضا حتى الآن؛ حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإقامة معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي، ومنافذ وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة.