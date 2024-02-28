((الصفا للاستيراد والتصدير)) تطلق ((زوتى T300)) بسعر يصل إلى مليون جنيه

أطلقت شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة، وكيل العلامة التجارية ((زوتى )) الصينية فى مصر، السيارة ((زوتى T300)).

قال مصطفى الطويل، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ T300 سيتم تداولها عبر فئتين من التجهيزات والكماليات الفئة الأولى ((مانيوال)) بسعر 800 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((أتوماتيك)) بـ مليون جنيه.

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أشار ((الطويل)) إلى أن الشركة تتطلع لطرح طرازين من سيارات زوتى الأولى خلال الربع الأخير من العام الجارى، والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.

أوضح أن الشركة رصد استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه لتجميع سيارات زوتى محلياً بمصنع الشركة خلال الفترة المقبلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف سيارة سنوياً، بمعدل 250 سيارة شهريًا.

أضاف أن الشركة ستعتمد خلال السنوات الأولى على نسبة مكون محلى تقدر بنحو 20% وتصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا وبزيادة المنتج المحلى ليصل إلى 60% وذلك بحلول عام 2030.

وتأتى زوتى T300 بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليخرج قوة قدرها 150 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ((CVT)) ونظام دفع FWD، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة فى 8.5 ثانية.

وتقدم الشركة معها باقة الصيانة الشاملة التى تغطى تكاليف الصيانة الدورية لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كلم أيهما أقرب.

ومن جانبه، قال نور الدين محمد، المدير التنفيذى بشركة الصفا للاستيراد وتصدير وتجارة السيارات، إن الشركة تجهز لافتتاح 4 صالات عرض لسيارات“زوتى” الصينية ومركز متكامل لتوفير خدمات الصيانة 3S خلال 2024.

وأشار ((محمد)) إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 3 آلاف سيارة بالمبيعات خلال العام الجارى، بجانب توفير خدمات التقسيط للعملاء لتسهيل عملية اقتناء السيارة.

أوضح أن الشركة سوف تفتتح صالة عرض ومركز الخدمة خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم افتتاح باقى الفروع السابق ذكرها للعلامة التجارية“زوتى” الصينية خلال العام الجارى.

أكد أن الشركة سوف تعتمد على 6 موزعين معتمدين بإجمالى 12 نقطة بيع، بالإضافة إلى 15 مركز خدمة فى محافظات“الإسكندرية والبحيرة، وطنطا، والمحلة الكبرى، والمنصورة، والقاهرة، والجيزة، وأسيوط”، وذلك حرصا منا على اكتساب ثقة العملاء فى جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف أن الشركة تتطلع لزيادة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار السيارة لتصل إلى 30 مركزا خلال السنوات القادمة على مستوى الجمهورية.

تابع:“أن الشركة تطلق حملة فحص مجانية لكافة ملاك سيارات“زوتى” بالسوق المصرى، وذلك تزامنا مع إطلاق حجم أعمالها فى مصر”.

لفت إلى أنه بدءاً من غدًا الخميس، ستبدأ الحجوزات فعليا على سيارات“زوتى”، وأيضًا استئناف كامل خدمات ما بعدِ البيعِ فى كل مراكز الخدمة والصيانة التابعة للشركة، وسيتم تثبيت سعر السيارة لحين الاستلام وذلك حال دفع قيمة السيارة وفقًا لنظام (الكاش) ما عدا سعر الجمارك.

لفت إلى أن الشركة وضعت خطة لمساعدة عملاء سيارات“زوتى” السابقين والذين يواجهون العديد من المشاكل فى الصيانة وتوفير قطع الغيار حيث تسعى الشركة إلى خدمة كل ملاك سيارات“زوتى” الحاليين والسابقين.

ويذكر أن شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، تأسست منذ عام 2019، وهى أحد الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة فى مصر.