((الصفا للاستيراد والتصدير)) تطلق ((زوتى T300)) بسعر يصل إلى مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تتطلع لإطلاق سيارتين من ((زوتى)) وافتتاح 4 صالات عرض خلال 2024
أطلقت شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة، وكيل العلامة التجارية ((زوتى )) الصينية فى مصر، السيارة ((زوتى T300)).
قال مصطفى الطويل، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ T300 سيتم تداولها عبر فئتين من التجهيزات والكماليات الفئة الأولى ((مانيوال)) بسعر 800 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((أتوماتيك)) بـ مليون جنيه.
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أشار ((الطويل)) إلى أن الشركة تتطلع لطرح طرازين من سيارات زوتى الأولى خلال الربع الأخير من العام الجارى، والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.
أوضح أن الشركة رصد استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه لتجميع سيارات زوتى محلياً بمصنع الشركة خلال الفترة المقبلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف سيارة سنوياً، بمعدل 250 سيارة شهريًا.
أضاف أن الشركة ستعتمد خلال السنوات الأولى على نسبة مكون محلى تقدر بنحو 20% وتصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا وبزيادة المنتج المحلى ليصل إلى 60% وذلك بحلول عام 2030.
وتأتى زوتى T300 بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليخرج قوة قدرها 150 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ((CVT)) ونظام دفع FWD، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة فى 8.5 ثانية.
وتقدم الشركة معها باقة الصيانة الشاملة التى تغطى تكاليف الصيانة الدورية لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كلم أيهما أقرب.
ومن جانبه، قال نور الدين محمد، المدير التنفيذى بشركة الصفا للاستيراد وتصدير وتجارة السيارات، إن الشركة تجهز لافتتاح 4 صالات عرض لسيارات“زوتى” الصينية ومركز متكامل لتوفير خدمات الصيانة 3S خلال 2024.
وأشار ((محمد)) إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 3 آلاف سيارة بالمبيعات خلال العام الجارى، بجانب توفير خدمات التقسيط للعملاء لتسهيل عملية اقتناء السيارة.
أوضح أن الشركة سوف تفتتح صالة عرض ومركز الخدمة خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم افتتاح باقى الفروع السابق ذكرها للعلامة التجارية“زوتى” الصينية خلال العام الجارى.
أكد أن الشركة سوف تعتمد على 6 موزعين معتمدين بإجمالى 12 نقطة بيع، بالإضافة إلى 15 مركز خدمة فى محافظات“الإسكندرية والبحيرة، وطنطا، والمحلة الكبرى، والمنصورة، والقاهرة، والجيزة، وأسيوط”، وذلك حرصا منا على اكتساب ثقة العملاء فى جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف أن الشركة تتطلع لزيادة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار السيارة لتصل إلى 30 مركزا خلال السنوات القادمة على مستوى الجمهورية.
تابع:“أن الشركة تطلق حملة فحص مجانية لكافة ملاك سيارات“زوتى” بالسوق المصرى، وذلك تزامنا مع إطلاق حجم أعمالها فى مصر”.
لفت إلى أنه بدءاً من غدًا الخميس، ستبدأ الحجوزات فعليا على سيارات“زوتى”، وأيضًا استئناف كامل خدمات ما بعدِ البيعِ فى كل مراكز الخدمة والصيانة التابعة للشركة، وسيتم تثبيت سعر السيارة لحين الاستلام وذلك حال دفع قيمة السيارة وفقًا لنظام (الكاش) ما عدا سعر الجمارك.
لفت إلى أن الشركة وضعت خطة لمساعدة عملاء سيارات“زوتى” السابقين والذين يواجهون العديد من المشاكل فى الصيانة وتوفير قطع الغيار حيث تسعى الشركة إلى خدمة كل ملاك سيارات“زوتى” الحاليين والسابقين.
ويذكر أن شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، تأسست منذ عام 2019، وهى أحد الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة فى مصر.
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