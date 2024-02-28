شركة PALPAY تتبرع لصالح 350 عائلة في غزة من خلال مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /أعلنت شركة PALPAY لأنظمة الدفع الإلكتروني - إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين عن دعمها لصالح 350 عائلة متضررة من قطاع غزة بالحرب، وذلك ضمن الجسر الإغاثي لمجموعة بنك فلسطين لإغاثة لمساندة أهلنا في قطاع غزة، لدعم جهود مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية لإغاثة أطفال غزة النازحين والمتواجدين في المستشفيات ومراكز الإيواء.

وقال المدير العام الشركة ثائر حمايل،“إن مجلس إدارة الشركة قرر تخصيص هذا الدعم ووضعه تحت تصرف مؤسسة إنقاذ الطفل لتغطية أي مساعدات بشكل عاجل، لا سيما وأن المؤسسة تتعامل مع قضايا طارئة تتعلق برعاية الأطفال وحمايتهم.”

وأضاف حمايل أن "شركة PALAPY وخصوصاَ في هذه الأزمة تولي اهتماما كبيراً لتقديم الرعاية للأطفال المتضررين في قطاع غزة، فضلاَ عن أن هذا التبرع سيعزز قدرة المؤسسة على رعاية الأطفال الفلسطينيين والشباب الذين هم لبنة الجيل القادم للشعب الفلسطيني".



وأكّد "بأن هذه المساهمة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لشركة PALPAY اتجاه أبناء شعبنا في القطاع بعد العدوان الذي تعرضوا له، وإدراكاً منه بما يعانيه الأطفال في القطاع من احتياجات في عدد من الخدمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى الاحتياجات الأساسية والغذائية."

وثمّن حمايل جهود مؤسسة إنقاذ الطفل لمواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للكثير من العائلات في قطاع غزة.

ومن طرفه قال المدير العام لمكتب مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية في فلسطين

جاسين لي "نرحب بأي مساهمة من شأنها أن تساعد في تحسين الوضع المرير الذي يعاني منه أطفال غزة، ففي كل يوم دون وقف نهائي لإطلاق النار، يُقتل 100 طفل في المتوسط. إن الوضع في غزة فظيع ويمثل آفة على إنسانيتنا. تدعو مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية إلى وقف نهائي لإطلاق النار لإنقاذ وحماية حياة الأطفال في غزة والسماح بتدفق المساعدات دون قيود واستئناف دخول السلع التجارية إلى غزة لمنع الأطفال من الموت بسبب الجوع والمرض".

تعمل مؤسسة إنقاذ الطفل وشركاؤها على توسيع جهود الاستجابة في غزة على الرغم من التحديات في تأمين الإمدادات ومواجهة العقبات. وتغطي استراتيجية الاستجابة جميع محافظات غزة، مع إعطاء الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة مثل المساعدات الغذائية، وتوفير المياه، والنظافة، ودعم المأوى.

حتى يناير 2024، قامت المؤسسة من خلال تبرع شركة PALPAY المذكور أعلاه وغيره من التبرعات بتقديم أكثر من 1,600,000 دولار أمريكي إلى أكثر من 8,000 أسرة في غزة من خلال خدمات PALPAY واعتبرت المؤسسة تبرع شركة PALPAY وغيره من التبرعات التي حصلت عليها تأكيداً على ضرورة تكاتف المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوصول إلى المحتاجين مجددة التزامها بخدمة أعداد الأطفال المتضررين المتزايد بالقطاع.



كما تعمل مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية مع الأطفال الفلسطينيين منذ عام 1953، ولها وجود دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1973. وتتمثل أهدافها الرئيسية في ضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة وتعلمهم وحمايتهم من جميع أنواع سوء المعاملة. بالإضافة إلى مكتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوم المؤسسة ومن خلال عملها في 116 دولة حول العالم، بوضع الأطفال الأكثر حرمانًا وتهميشًا في المقام الأول، ومساعدتهم على البقاء والتعلم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للدعم الذي تقدمه مجموعة بنك فلسطين بشكل متواصل لقطاع غزة وأهلها، آملين أن يحفظ شعبنا وأهلنا في فلسطين.