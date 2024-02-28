Wednesday, 28 February 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كابينيت الحرب يلغي صلاحيات بن غفير باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى

2/28/2024 2:22:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أشارت القناة 12 إلى أن "كابينيت" الحرب قرر إلغاء صلاحيات بن غفير المتعلقة بالقرارات التي تخص المسجد الأقصى.

ووفق القناة الإسرائيلية فإن القرار جاء على خلفية مطالبة بن غفير بالحد من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه مع بداية شهر رمضان، سيناقش أعضاء مجلس الحرب القرارات التي تعتبر مهمة والمتعلقة بالمسجد الأقصى.

وأردفت، "لن يتم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين بأراضي48، وستحدد الشرطة حصة من المصلين وفق السعة واعتبارات السلامة فقط".

وأضافت، "لن يتم فرض قيود فردية إلا بناء على معلومات استخباراتية، كما جرت العادة في الماضي، وبحسب التقديرات سيسمح مبدئيًا بدخول 50-60 ألف مصلٍ إلى الأقصى".

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كابينيت الحرب هو من سيتخذ القرارات المتعلقة بدخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان بدلًا من بن غفير.

وردًا على قرار كابينت الحرب، قال "بن غفير" عبر صفحته على منصة إكس: أتوقع أن ينفي نتنياهو الأخبار المتعلقة بسحب صلاحياتي باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى.

MENAFN28022024000205011050ID1107912919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث