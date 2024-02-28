كابينيت الحرب يلغي صلاحيات بن غفير باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أشارت القناة 12 إلى أن "كابينيت" الحرب قرر إلغاء صلاحيات بن غفير المتعلقة بالقرارات التي تخص المسجد الأقصى.

ووفق القناة الإسرائيلية فإن القرار جاء على خلفية مطالبة بن غفير بالحد من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه مع بداية شهر رمضان، سيناقش أعضاء مجلس الحرب القرارات التي تعتبر مهمة والمتعلقة بالمسجد الأقصى.

وأردفت، "لن يتم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين بأراضي48، وستحدد الشرطة حصة من المصلين وفق السعة واعتبارات السلامة فقط".

وأضافت، "لن يتم فرض قيود فردية إلا بناء على معلومات استخباراتية، كما جرت العادة في الماضي، وبحسب التقديرات سيسمح مبدئيًا بدخول 50-60 ألف مصلٍ إلى الأقصى".

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كابينيت الحرب هو من سيتخذ القرارات المتعلقة بدخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان بدلًا من بن غفير.

وردًا على قرار كابينت الحرب، قال "بن غفير" عبر صفحته على منصة إكس: أتوقع أن ينفي نتنياهو الأخبار المتعلقة بسحب صلاحياتي باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى.