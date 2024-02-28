كابينيت الحرب يلغي صلاحيات بن غفير باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / أشارت القناة 12 إلى أن "كابينيت" الحرب قرر إلغاء صلاحيات بن غفير المتعلقة بالقرارات التي تخص المسجد الأقصى.
ووفق القناة الإسرائيلية فإن القرار جاء على خلفية مطالبة بن غفير بالحد من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه مع بداية شهر رمضان، سيناقش أعضاء مجلس الحرب القرارات التي تعتبر مهمة والمتعلقة بالمسجد الأقصى.
وأردفت، "لن يتم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين بأراضي48، وستحدد الشرطة حصة من المصلين وفق السعة واعتبارات السلامة فقط".
وأضافت، "لن يتم فرض قيود فردية إلا بناء على معلومات استخباراتية، كما جرت العادة في الماضي، وبحسب التقديرات سيسمح مبدئيًا بدخول 50-60 ألف مصلٍ إلى الأقصى".
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن كابينيت الحرب هو من سيتخذ القرارات المتعلقة بدخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان بدلًا من بن غفير.
وردًا على قرار كابينت الحرب، قال "بن غفير" عبر صفحته على منصة إكس: أتوقع أن ينفي نتنياهو الأخبار المتعلقة بسحب صلاحياتي باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى.
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