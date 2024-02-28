كوفبك تتوقع تنفيذ 5 استحواذات نفطية بـ 3 5 مليارات دولار



الشركة تدرس التخارج من 16 أصلاً خلال الخطة الخمسية من 2020 إلى 2026 107.1 آلاف برميل يومياً الإنتاج خلال 2024.. صعوداً من 98 ألفاً في 2021

أحمد مغربيكشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على تحسين محفظة أعمال التنقيب والإنتاج الدولية عبر ذراع الاستكشاف والإنتاج الخارجي المتمثل في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» من خلال الحصول على أصول جديدة وبيع الأصول غير المربحة من أجل تعظيم العوائد المالية. وأظهرت البيانات أن «كوفبك» لديها خطة لزيادة الإنتاج إلى مستوى 139.3 ألف برميل يوميا بحلول العام 2026، وذلك صعودا من مستوى 107.1 آلاف برميل يوميا خلال 2024 وارتفاعا من مستوى 98 ألف برميل يوميا في 2021.وجاء ضمن البيانات أن «كوفبك» ستعتمد على الاقتراض الخارجي لتنفيذ صفقات الاستحواذ الجديدة خلال الخطة الخمسية (2020- 2026) والذي يبلغ عددها 5 صفقات استحواذ لحقول نفط وغاز جديدة، مشيرة إلى أن القروض الخارجية مطلوبة لتمويل برامج الاستحواذ الجديدة ابتداء من عام 2023 والتي تتراوح بين 975 مليون دولار و 3.49 مليارات دولار حسب السيناريوهات المتوقعة.وكشفت تلك الوثائق أن «كوفبك» تستهدف تصفية نحو 16 أصلا خلال فترة الخطة الخمسية، وذلك من خلال خطط مدروسة تحقق من خلالها الشركة الجدوى الاقتصادية المستهدفة من وراء تلك العملية بما يعزز إيرادات الشركة وعملياتها.وبينت أن الاتجاه الاستراتيجي لشركة «كوفبك» يتمثل في تحسين المحفظة الحالية لضمان التميز التشغيلي، ومؤخرا ركزت «كوفبك» على تعزيز موقعها الجديد كمشغل عالمي موثوق، وبدأت التشغيل في عدد من الامتيازات في إندونيسيا والنجاحات المتعددة في المشاريع الموجودة في بلدان مختلفة مثل مصر وباكستان وكندا وأستراليا.وخلال 2022 (آخر بيانات مالية متاحة للشركة) حققت «كوفبك» نتائج مالية مميزة بأرباح صافية تجاوزت مليار دولار، وهو أعلى صافي أرباح على الإطلاق، مقارنة بـ 285 مليون دولار لعام 2021، كما ارتفع الإنتاج إلى حوالي 98 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 97 ألف برميل يوميا في عام 2021.وتواصل (كوفبك) تحقيق استراتيجيتها لترشيد المحفظة الحالية وتعظيم القيمة، ولذلك قامت الشركة مؤخرا ببيع حصتها البالغة 100% في النرويج، وحققت محفظة الشركة في النرويج صافي دخل تراكمي للشركة تجاوز 600 مليون دولار واسترداد الاستثمار بحلول أوائل عام 2022، مع معدل عائد داخلي تقريبي قدره 14% من عام 2013 إلى 2022.وعلى الرغم من أن «كوفبك» قامت ببيع محفظتها الحالية في النرويج إلا أن الشركة تعتبرها واحدة من أهم الدول في مجالات الاهتمام الأساسية وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز المحفظة المستقبلية، إذ ستكمل الشركة في عمليات تقييم الفرص والتركيز عليها.