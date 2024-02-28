الملك يستهل من العقبة زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي
التاريخ
2/28/2024 10:13:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من العقبة زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي.
ووصل جلالته وجلالة الملكة رانيا وولي العهد، إلى ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة في قلعة العقبة.
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