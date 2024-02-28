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الملك يستهل من العقبة زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي

2/28/2024 10:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من العقبة زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي.


ووصل جلالته وجلالة الملكة رانيا وولي العهد، إلى ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة في قلعة العقبة.

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