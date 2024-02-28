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السلطة: نعتقد أن حماس تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط

2/28/2024 10:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء إن حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم الحركة في ثناياه.
وقال في مؤتمر صحافي في جنيف: "أعتقد أن حماس تفهم ذلك، وأعتقد أنها تؤيد فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اليوم".

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