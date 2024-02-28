السلطة: نعتقد أن حماس تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط

السلطة: نعتقد أن حماس تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط
التاريخ
2/28/2024 10:13:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء إن حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم الحركة في ثناياه.
وقال في مؤتمر صحافي في جنيف: "أعتقد أن حماس تفهم ذلك، وأعتقد أنها تؤيد فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اليوم".
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