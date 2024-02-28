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تفاصيل جديدة بشأن الهدنة في غزة

2/28/2024 10:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا الخميس، للتباحث بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وفي ظل استمرار المحادثات حول إبرام صفقة تبادل اسرى، كانت قد نشرت القناة 13 الإسرائيلية وثيقة الوسطاء، تتضمن بشكل أساسي تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة التي سيتم فيها إطلاق سراح 40 أسيرا اسرائيليا مقابل إطلاق سراح 404 أسرى أمنيين فلسطينيين من الجانب الفلسطيني. أي أن نسبة أسير اسرائيلي واحد إلى عشرة اسرى فلسطينيين.

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