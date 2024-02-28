تفاصيل جديدة بشأن الهدنة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا الخميس، للتباحث بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وفي ظل استمرار المحادثات حول إبرام صفقة تبادل اسرى، كانت قد نشرت القناة 13 الإسرائيلية وثيقة الوسطاء، تتضمن بشكل أساسي تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة التي سيتم فيها إطلاق سراح 40 أسيرا اسرائيليا مقابل إطلاق سراح 404 أسرى أمنيين فلسطينيين من الجانب الفلسطيني. أي أن نسبة أسير اسرائيلي واحد إلى عشرة اسرى فلسطينيين.
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