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تعيين الأستاذ الدكتور ضرار عليان رئيسا لجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

2/28/2024 10:12:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN /تعيين الأستاذ الدكتور ضرار عليان رئيسا لجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بموجب مرسوم رئاسي صدر في الحادي والعشرين من الشهر الحالي. وذلك خلفا لرئيسها السابق أ.د. رزق سليمية.

ويحمل أ. د. عليان شهادة الدكتوراه في هندسة نظم المعلومات، وشغل عددا من المناصب الإدارية والأكاديمية المهمة خلال مسيرته المهنية، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجالس إدارة العديد من المؤسسات ومنها: سلطة النقد الفلسطينية، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، وUNIMED.

وهو المنسق الوطني لصندوق التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا في فلسطين منذ عام 2020.

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