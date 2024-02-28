تعيين الأستاذ الدكتور ضرار عليان رئيسا لجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN /تعيين الأستاذ الدكتور ضرار عليان رئيسا لجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بموجب مرسوم رئاسي صدر في الحادي والعشرين من الشهر الحالي. وذلك خلفا لرئيسها السابق أ.د. رزق سليمية.
ويحمل أ. د. عليان شهادة الدكتوراه في هندسة نظم المعلومات، وشغل عددا من المناصب الإدارية والأكاديمية المهمة خلال مسيرته المهنية، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجالس إدارة العديد من المؤسسات ومنها: سلطة النقد الفلسطينية، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، وUNIMED.
وهو المنسق الوطني لصندوق التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا في فلسطين منذ عام 2020.
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