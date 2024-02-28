لجنة الطوارئ الاقتصادية في بيت لحم تعقد اجتماعا لتقييم وضع السوق المحلي قُبيل شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم اجتماعا للجنة الطوارئ الاقتصادية للمحافظة بحضور محمد طه القائم بأعمال محافظ بيت لحم و د. سمير حزبون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة بيت لحم و نادر زعول مدير الارتباط المدني الفلسطيني في بيت لحم و ممثلين عن مديرية الاقتصاد الوطني و مديرية الزراعة و الأجهزة الأمنية ذات العلاقة و بعض أعضاء مجلس ادارة الغرفة و مديرها العام.
و أشار
القائم باعمال محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا الى الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن بشكل عام و محافظة بيت لحم بشكل خاص في ظل تأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، منوّها الى أهمية الاستعداد ضمن الإمكانيات المتاحة للتخفيف على المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية الحالية
و افتتح الاجتماع د. حزبون مرحبا بالحضور و مشيراً الى أهمية هذا اللقاء لتقييم الوضع العام للسوق المحلي مؤكدا على ضرورة التعاون المشترك وتضافر الجهود لتأمين احتياجات المحافظة و توفر مخزون السلع والمواد الغذائية الأساسية و مراقبة الأسعار قُبيل شهر رمضان الفضيل..
و أكّد المجتمعون على أن احتياجات المواد الغذائية الأساسية في المحافظة متوفرة بشكل عام و لا يوجد نقص في المخزون، كذلك أن الأسعار لم يطرأ عليها تغييرات و لا زالت في معدلها الطبيعي على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل بسبب الاغلاقات المتكررة للمعابر الرئيسية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرارا عقد هذه اللقاءات لمتابعة الأسواق و تنظيم الجولات الميدانية وتقديم الاقتراحات والتوصيات للجهات المعنية و التنسيق معها من أجل الحفاظ على صمود المواطن الفلسطيني.
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