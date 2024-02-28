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لجنة الطوارئ الاقتصادية في بيت لحم تعقد اجتماعا لتقييم وضع السوق المحلي قُبيل شهر رمضان المبارك

2/28/2024 10:12:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم اجتماعا للجنة الطوارئ الاقتصادية للمحافظة بحضور محمد طه القائم بأعمال محافظ بيت لحم و د. سمير حزبون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة بيت لحم و نادر زعول مدير الارتباط المدني الفلسطيني في بيت لحم و ممثلين عن مديرية الاقتصاد الوطني و مديرية الزراعة و الأجهزة الأمنية ذات العلاقة و بعض أعضاء مجلس ادارة الغرفة و مديرها العام.

و أشار
القائم باعمال محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا الى الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن بشكل عام و محافظة بيت لحم بشكل خاص في ظل تأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، منوّها الى أهمية الاستعداد ضمن الإمكانيات المتاحة للتخفيف على المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية الحالية

و افتتح الاجتماع د. حزبون مرحبا بالحضور و مشيراً الى أهمية هذا اللقاء لتقييم الوضع العام للسوق المحلي مؤكدا على ضرورة التعاون المشترك وتضافر الجهود لتأمين احتياجات المحافظة و توفر مخزون السلع والمواد الغذائية الأساسية و مراقبة الأسعار قُبيل شهر رمضان الفضيل..

و أكّد المجتمعون على أن احتياجات المواد الغذائية الأساسية في المحافظة متوفرة بشكل عام و لا يوجد نقص في المخزون، كذلك أن الأسعار لم يطرأ عليها تغييرات و لا زالت في معدلها الطبيعي على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل بسبب الاغلاقات المتكررة للمعابر الرئيسية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرارا عقد هذه اللقاءات لمتابعة الأسواق و تنظيم الجولات الميدانية وتقديم الاقتراحات والتوصيات للجهات المعنية و التنسيق معها من أجل الحفاظ على صمود المواطن الفلسطيني.

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