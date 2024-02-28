دوري أدنوك للمحترفين.. لابا كودجو ومبخوت وليما أبرز الهدافين في آخر 5 مواسم

يتصدّر مهاجم فريق العين، لابا كودجو، قائمة هدافي "دوري أدنوك للمحترفين" حاليا برصيد 11 هدفاً، بعد مرور 14 جولة من النُسخة الجارية.

ويبتعد المهاجم التوجولي بقمة الهدافين بفارق هدفين عن كلٍ من علي مبخوت هداف الجزيرة، وعمر خربين مهاجم الوحدة، وفابيو ليما نجم الوصل، ولكل منهم 9 أهداف، وهو ما يختلف كثيراً عن معدلات الهدافين في آخر 5 مواسم من الدوري، وكذلك "خريطة المنافسة" بينهم، خلال أول 14 جولة من كل نُسخة.

وفي نهاية يناير 2023، أقيمت مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري في الموسم الماضي، وأسفرت عن استمرار السباق بين 3 هدافين، يتصدرون المشهد حالياً أيضاً، وهم لابا كودجو وعلي مبخوت وفابيو ليما، حيث امتلك مهاجم العين وقتها 16 هدفاً، مقابل 15 لنجم الجزيرة و12 لمهاجم الوصل، وكان جواو بيدرو ملاحقاً لهم بـ11 هدفاً، وتظهر الإحصائيات الفوارق الرقمية بين حصاد الـ14 جولة في الموسمين، حيث سجّل لابا كودجو في الموسم الحالي معدلا يقل 5 أهداف عن حصاده في الموسم الماضي، في حين تراجع معدل مبخوت بـ6 أهداف مقابل 3 لفابيو ليما.

وكان لابا كودجو متصدراً لقائمة الهدافين أيضاً بعد مرور 14 جولة من نُسخة 2021/2022، مُسجلاً 15 هدفاً في ذلك الوقت، وجاء بعده جواو بيدرو مع الوحدة برصيد 9 أهداف، بينما ظهر عمر خربين مع الوحدة في تلك القائمة برصيد 8 أهداف متساوياً مع توزي مهاجم النصر آنذاك، وإذا كان لابا قد سجّل في تلك الفترة من ذلك الموسم 4 أهداف أكثر من حصاده الحالي، فإن عمر خربين سجل في الموسم الجاري معدل يزيد هدفاً عن حصيلته قبل موسمين، كما أن الفارق بين "المُتصدر" ووصيفه كان قد بلغ 6 أهداف خلال أول 14 جولة في ذلك الوقت، وزاد في نهاية الموسم بين "الهداف" لابا كودجو ووصيفه عمر خربين إلى 11 هدفاً.

أما موسم 2020/2021 فقد كان مختلفاً تماماً في سباق الهدافين، رغم تقارب معدلاتهم في الصدارة بعد 14 جولة، لأن النجوم الذين تنافسوا على لقب الهداف في فترة منتصف الموسم، لم يتمكنوا من مجاراة "الثنائي" علي مبخوت وفابيو ليما، فرسي الرهان في نهاية السباق بـ25 و22 هدفاً على الترتيب، حيث تصدّر ويلتون سواريز وإيجور كورنادو قائمة الهدافين في منتصف البطولة برصيد 11 هدفاً لكل منهما، مقابل 10 أهداف لإيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي ومثلها لجواو بيدرو مع بني ياس، إلا أن الأمور تغيرت تماماً بعدها بالنسبة لعلي مبخوت الذي كان يملك 8 أهداف فقط بعد مرور 14 جولة، مقابل 7 أهداف لفابيو ليما، لكن ارتفاع معدلات تسجيل مبخوت وليما المتتالية غيّرت معالم المنافسة في النهاية.

ورغم عدم اكتمال موسم 2019/2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أن لابا كودجو تصدّر قائمة الهدافين بعد 14 جولة أيضاً برصيد 14 هدفاً، بفارق يزيد 3 أهداف عن رصيده الحالي، وجاء سباستيان تيجالي وصيفاً له في تلك الفترة بـ12 هدفاً مع الوحدة، وكلاهما أنهى الموسم غير المُكتمل في نفس الترتيب، أما نُسخة 2018/2019، فقد شهدت هي الأخرى تغييراً كبيراً في المعدلات التهديفية مقارنة بالوضع الحالي، حيث كان ويلتون سواريز متصدراً للسباق بـ15 هدفاً مع الشارقة، بالتساوي مع علي مبخوت، في حين تساوى سباستيان تيجالي "الوحدة" مع بيدرو كوندي "بني ياس" في رصيد 12 هدفاً خلف "الثنائي المتصدر"، ثم ألفارو نيجريدو مع النصر بـ11 هدفاً مقابل 10 أهداف لماركوس بيرج مهاجم العين آنذاك، وفي النهاية فاز تيجالي بـ"جائزة الهداف" برصيد 27 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن كلٍ من مبخوت وسواريز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز