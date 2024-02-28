الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب ضعف أرباح الشركات.. ونيكاي الياباني يلتقط الأنفاس

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ نال ضعف أرباح مجموعة من الشركات من المعنويات، بينما تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وأوروبا للحصول على أدلة جديدة حول توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة متأثراً بنزول سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات اثنين بالمئة بعد تراجع إيرادات الربع الرابع على أساس سنوي.

ولم تحقق شركة ريكيت البريطانية صافي المبيعات المتوقع للربع الرابع، وأرجعت ذلك إلى انخفاض مبيعات المنتجات المرتبطة بموسم البرد والإنفلونزا. وتراجعت أسهم شركة السلع الاستهلاكية 8.8 بالمئة في حين تراجع مؤشر شركات السلع الشخصية والمنزلية عموماً 0.7 بالمئة، مما أدى إلى خسائر في القطاع.

وهوى سهم شركة وورلدلاين الفرنسية لخدمات المدفوعات والمعاملات 13.4 بالمئة بعد إعلانها عن خسارة سنوية قدرها 1.15 مليار يورو (1.25 مليار دولار).





اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات فنية على أن المكاسب التي حققها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وتجاوزت تسعة بالمئة جاءت سريعة بشكل مبالغ فيه.

واختتم نيكاي التداولات منخفضاً 0.08 بالمئة عند 39208.03 نقاط. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أعلى مستوى على الإطلاق خلال يوم تداول عند 39426.29 وكذلك أعلى مستوى إغلاق عند 39239.52 نقطة.

وبشكل عام، كان السوق متأرجحاً إلى حد ما، إذ تراجع 120 سهماً وصعد 104، فيما ظل سهم واحد على استقرار.

وتسبب سهمان من الأسهم القيادية، هما فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، في خسارة المؤشر 45 نقطة، وتجاوز هبوطهما إجمالي تراجع نيكاي الذي بلغ 32 نقطة.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم دي إن.إيه للتجارة الإلكترونية والألعاب 24 بالمئة على خلفية أنباء بأنها ستقدم لعبة جديدة للهواتف المحمولة تعتمد على بطاقات تداول بوكيمون.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 بالمئة.

ومن بين مؤشرات القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33.

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