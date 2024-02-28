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البتكوين تتجاوز 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021

2/28/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت عملة البتكوين المشفرة رحلتها صعودياً وارتفعت الأربعاء، حيث تجاوزت 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع إقبال المستثمرين على تداولها.

وارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 6 % ليصل إلى 60391.10 دولاراً، وفقاً Coin Metrics. وفي وقت سابق، ارتفعت البتكوين إلى 60734.42 دولاراً، ولكنها لا تزال دون أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما سجلت 68982.20 دولاراً.

ويتوقع المستثمرون أن تسجل رقماً قياسياً جديداً بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة والذي مهد تاريخياً الطريق لارتفاع كبير في الأشهر التالية، بالإضافة إلى حدث تنصيف البتكوين القادم، والذي يتوقع أن يصعد بأسعار العملة المشفرة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ووصل سعر البتكوين، في آخر تداول، إلى 59259 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2020، بينما ارتفع الإيثريوم بنسبة 2.2 % إلى 3320 دولاراً، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الزيادة في سعر البتكوين بدعم من إعلان شركة MicroStategy، التي يديرها مايكل سايلم، استحواذها على 3000 بتكوين إضافية، بمبلغ إجمالي قدره 155 مليون دولار، وبسعر متوسط قدره 51813 دولاراً بين 15 و25 فبراير.

وبذلك يصبح إجمالي حيازة الشركة 193000 بتكوين، بقيمة إجمالية قدرها 6.09 مليارات دولار، وبسعر متوسط قدره 31544 دولاراً، لتصبح شركة MicroStategy أكبر شركة مُدرجة للعامة تمتلك عملة البتكوين في العالم.

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