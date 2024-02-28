منتخب الدراجات يختتم مشاركته في آسيوية المضمار برقم قياسي وفضية المطيوعي ونقاط المنصوري

اختتم منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة الآسيوية للمضمار، والتي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة 16 منتخبا آسيوياً. وحقق لاعبو المنتخب العديد من المكاسب، أبرزها فضية المطاردة الفردية التي أحرزها اللاعب محمد المطيوعي.

وعادت بعثة المنتخب الوطني أمس الثلاثاء إلى الدولة عبر مطار دبي، وكان في استقبالها، الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، والمهندسة خلود الظاهري عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحارب العلي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وضمت بعثة المنتخب في البطولة الآسيوية 4 لاعبين، بالإضافة إلى اللاعبة زهرة حسين التي شاركت في سباقات التحمل و الأومنيوم للمرة الأولى.

ومن أبرز الإنجازات التي تحققت بجانب فضية المطيوعي، كسر المنتخب الوطني لرقمه السابق في سباق المطاردة الفرقيه، بعدما جاء خامسا على المستوى الآسيوي، والأول عربيا محققا 4:11:2 دقيقة.

كما عزز أحمد المنصوري رصيده من النقاط بعد حصوله على المركز الخامس في سباق الأومنيوم في إطار مشواره لجمع النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، كما أحرز عبد الله الحمادي المركز الثامن في سباق جمع النقاط المؤهلة أيضاً.

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