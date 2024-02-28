مؤسسة رياضة المرأة توقع اتفاقية مع المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي نحو تأسيس مدرسة الاحتراف الرياضي

وقعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مذكرة تفاهم مع المدرسة الأمريكية للأبداع العلمي بالشارقة، (الأثنين الماضي) في مقر المؤسسة ، والتي تهدف لتأسيس مدرسة الاحتراف الرياضي، وتساهم في الوقت نفسه لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بما يصب ُفي المصلحة العامة، وخلق شراكه حقيقة بينهما تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، باكتشاف واستقطاب ، وتمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وفي إطار ذلك رصدت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة كافة كوادرها الفنية من خبراء ومدربين للاستفادة من هذه الشراكة التي سيكون لها مردود إيجابي على المستوى العام في جميع الرياضات المستهدفة.

مثلت المؤسسة خلال مراسم التوقيع

حنان المحمود نائب رئيس المؤسسة، بحضور الدكتور عبد العزيز النومان المستشار العام للمؤسسة، ومثلت المدرسة الأمريكية للأبداع العلمي مجد الشيخ حسين مدير المدرسة، بجانب عدد من مسؤول المؤسسة، والكادر التعليمي في المدرسة.



من جانبها اعتبرت حنان المحمود

نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اتفاقية التعاون مع

المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة

فرصة ومكسب

كبيرين لاكتشاف واستقطاب أفضل اللاعبات لضمهن حسب إمكاناتهن لان المدرسة

تعتبر

أرض خصبة تمتلك

قاعدة عريضة من اللاعبات،

وهي من المدارس ذات التصنيف العالي علمياً ورياضياً، كما إنها تعتبر

بيئة علمية ورياضية على أعلى مستوى ، مشيرة أن قرب المدرسة من مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة يعتبر فرصة إضافية كبيرة

لطالبات المدرسة

بمختلف مراحلهن العمرية، من خلالها

يتم انتقاء افضل العناصر التي يتم من خلالها تغذية كافة فرق النادي والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

من جانبها اعتبرت مجد الشيخ حسين توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة فرصة كبيرة ومهمة وإضافة جديدة للمدرسة، تضاف إلى سجلها الناجح في مجالها التعليمي، وأضافت كلنا فخر بالتعاون مع مؤسسة تحظى برئاسة كريمة من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ، ودورها المهم في دعم مسيرة المرأة رياضياً ومجتمعياً، وذكرت نشارك رغبة وهدف المؤسسة بالوصول بلاعباتنا إلى أولمبياد 2030 ، ونتمنى أن تكون لاعبة من المنتسبات إلى

المدرسة

واحدة من بين اللاعبات المؤهلات ، وأن تساهم الشراكة في تأسيس مدرسة للاحتراف الرياضي تكون بمثابة نموذج فريد من نوعه على مستوى المنطقة.

وكون المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي تعمل بفعالية للتميز والريادة في خدمات التعليم على المستوى المحلي والإقليمي وفق أعلى المعايير العالمية وتتمتع بكم هائل من القدرات التعليمية والرياضية، لذا من المؤكد أن الاتفاقية ستحقق كل أهدافها وما تتطلع إليه.

وكانت مذكرة التفاهم شملت تنفيذ البرامج الرياضية المستهدفة بنجاح، وإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية بين الطالبات بإشراف المؤسسة وبالتعاون مع الكادر الفني التابع للمدرسة.

كما حددت مذكرة التفاهم مجموعة من المراحل العمرية التي سيتم استثمارها والتي تبدأ من رياض الأطفال وحتى 18 عاماً، هذا بجانب العديد من المهام التي تخدم كل من المؤسسة والمدرسة، وتحقق الأهداف، أهمها تأهيل جيل من اللاعبات الواعدات اللاتي يعول عليهن التمثيل المشرف وتحقيق أفضل النتائج خلال مسيرتهن المقبلة.





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