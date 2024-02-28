الرئيس المصري: شكراً محمد بن زايد

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء

الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، ولدولة الإمارات جاء ذلك عقب توقيع مصر والإمارات يوم الجمعة الماضي شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة (شمال غرب مصر ) بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد الرئيس المصري: "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام

وليس في شهور الصيف فقط، وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر"، كاشفا عن أن مصر تلقت جزءا من أموال المشروع

أمس الثلاثاء ودخلت البنك المركزي اليوم ، ووصول جزء آخر بعد غد الجمعة.

مضيفاً: "إنه لا توجد دولة تدفع 35 مليار دولار في شراكة في فترة لا تتجاوز الشهرين".

وأعرب، الرئيس المصري عن أمله في وقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن السيسي قوله ، خلال

احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة اليوم ، إن "الدولة المصرية حرصت على تخفيف المعاناة عن أشقائنا في قطاع غزة".

وأضاف :"حرصنا على أن يكون معبر

رفح سبيلا لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال المصابين" ، مؤكدا الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية حتى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود

الرابع

حزيران/يونيو 1967.

وأشار إلى اختيار "طريق العمل والصبر والتضحية ثقة منا بقدرات الشعب المصري العظيم على تحمل الصعاب وتحقيق النجاح رغم المعوقات" ، لافتا إلى اتخاذ إجراءات عديدة ليكون مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط .

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