أحمد بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة أمن المواصلات و فلاي دبي

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة أمن المواصلات بدبي و شركة فلاي دبي، وذلك على هامش

فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي افتتحه سموه اليوم (الأربعاء)

وتنظّمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "التنقل المستدام وجودة الحياة"، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم العميد عبيد الحثبور, مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وحمد محمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي".



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تطوير الشراكة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الأمنية والفنية والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية التي تتيح تقديم أفضل الخدمات .

وقال العميد عبيد الحثبور إن توقيع مذكرة التفاهم مع "فلاي دبي"

يأتي في إطار تعزيز قنوات الاتصال والتعاون بين الجانبين، بما يُساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي لتعزيز سلامة التنقل وتوفير بيئة آمنة للمجتمع، ودعم تكامل وسائل النقل، وضمان النقل الآمن والمرن في الإمارة. وأعرب هم أمله في أن تكون هذه المذكرة بمثابة خطوة لبداية شراكة مستمرة بين الجانبين في مختلف المجالات.



من جانبه أعرب حمد محمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"

عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع

إدارة أمن المواصلات بدبي مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون

بينهما في مختلف المجالات مثل التطوير والتدريب وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الأمنية والفنية. واضاف ان هذه الخطوة تؤكد ايضا على التزام فلاي دبي بدعم مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز منظومة امن الطيران في فلاي دبي ودبي عموما كشركة طيران وطنية تسعى دوما لخدمة عملائها وتسهيل السفر وربط دبي بمختلف الأسواق العالمية.

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