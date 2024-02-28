120 لاعباً ولاعبة في دولية الشطرنج بالشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق، الجمعة، بطولة الشطرنج الدولية التي تنظمها «زوايا ووك» الشارقة، والطنيجي للعقارات، وتستمر على مدار يومين بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات المقيمة بالدولة.
وأكد ياسر حرية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن منافسات البطولة تقام وفقاً للنظام السويسري من 9 جولات، في ممشى «زوايا ووك»، الذي شهد سابقاً إقامة العديد من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية، مشيراً إلى أن البطولة تحظى بمشاركة واسعة ومتابعة جماهيرية كبيرة، لا سيما أن لعبة الشطرنج تتميز بشعبية كبيرة من مختلف الجنسيات، ولها أثر اجتماعي وثقافي وترفيهي، كما تنمي القدرات الذهنية للأطفال.
وكشف حرية عن تخصيص جوائز نقدية وميداليات وكؤوس تذكارية وهدايا عينية للفائزين وللمشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، كما سيتم خلال الحفل الختامي للبطولة تكريم عدد من مؤسسي لعبة الشطرنج بالشارقة.
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