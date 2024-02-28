120 لاعباً ولاعبة في دولية الشطرنج بالشارقة

تنطلق، الجمعة، بطولة الشطرنج الدولية التي تنظمها «زوايا ووك» الشارقة، والطنيجي للعقارات، وتستمر على مدار يومين بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات المقيمة بالدولة.

وأكد ياسر حرية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن منافسات البطولة تقام وفقاً للنظام السويسري من 9 جولات، في ممشى «زوايا ووك»، الذي شهد سابقاً إقامة العديد من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية، مشيراً إلى أن البطولة تحظى بمشاركة واسعة ومتابعة جماهيرية كبيرة، لا سيما أن لعبة الشطرنج تتميز بشعبية كبيرة من مختلف الجنسيات، ولها أثر اجتماعي وثقافي وترفيهي، كما تنمي القدرات الذهنية للأطفال.

وكشف حرية عن تخصيص جوائز نقدية وميداليات وكؤوس تذكارية وهدايا عينية للفائزين وللمشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، كما سيتم خلال الحفل الختامي للبطولة تكريم عدد من مؤسسي لعبة الشطرنج بالشارقة.

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