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16طياراً عالمياً يشاركون في بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

2/28/2024 9:21:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي "فئة الهليكوبتر" خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، بحديقة زعبيل بدبي بمشاركة 16 طياراً عالمياً.

وأعلن اتحاد الرياضات الجوية، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، أن البطولة تقام بدعم مجلس دبي الرياضي وعدد من المؤسسات والهيئات الرياضة في الدولة.

وأكد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا أن البطولة تحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي، في ظل النجاحات التي حققتها النسخ الثلاث السابقة.

وقال: "اختار الاتحاد موقع البطولة بعناية حتى يسهم في الترويج للحدث، أمام عدد من المعالم السياحية الكبرى مثل برواز دبي ومركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل".

وأوضح طارق السعدي رئيس لجنة طائرات التحكم عن بعد بالاتحاد مدير البطولة، أن المنافسات يشارك فيها 16 طيارا تم انتقاؤهم بعناية في ظل تلقى العديد من طلبات المشاركة، وذلك وفق معايير متعارف عليها، من بينها الا يقل عدد بطولات كل مشارك عن بطولتين دوليتين، علاوة على مشاركة حامل لقب النسخة الثالثة من البطولة، وهو الأميركي نيكولاس ماكسويل.

وقال: " تصنيف البطولة يعد الأفضل عالميا من حيث مستوى وبراعة الطيارين والجوائز المالية المقدمة".

وأضاف: " يشارك من الإمارات مجموعة من الطيارين ذوي الكفاءة العالية والمستوى العالمي الذين تم توفير الاحتكاك الخارجي المناسب لهم، كما سيشارك الحكم الدولي محمد أمين الزرعوني في إدارة منافسات البطولة".

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