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مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن فتح باب التسجيل للمواطنين للعام الدراسي القادم 2024-2025

2/28/2024 9:21:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للمواطنين في المدارس الحكومية
للعام الدراسي 2024-2025 وذلك لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 ولغاية 15 مارس 2024، وبينت المؤسسة أن التسجيل سيستهدف الطلبة الملتحقين لأول مرة والراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة وللمنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة ضرورة
الالتزام
بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي القادم، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة
بما يلبي تطلعات الطلبة واولياء الأمور، إذ تتضمن عمليات المؤسسة التشغيلية التخطيط للنقل المدرسي وتوفير الكتب الدراسية وغيرها.

ولفتت المؤسسة إلى أهمية اختيار المدرسة
التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام
بشروط التسجيل لكافة المسارات التعليمية المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها والتطبيق الذكي، كما بالإمكان التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمؤسسة لمزيد من الاستفسارات عن التسجيل وللحصول على الدعم التقني اللازم.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتةً إلى ضرورة متابعة ولي الأمر لطلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة لتوفير أي
مرفقات أو مستندات غير مكتملة.

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