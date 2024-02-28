الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، مشيراً إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الإضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 09:37 والثاني عند الساعة 21:39.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون الموج متوسطاً إلى مضطرب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والثاني عند الساعة 00:14 والجزر الأول عند الساعة 18:04 والثاني عند الساعة 07:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 60 45

دبي 23 17 60 45

الشارقة 24 16 60 45

عجمان 25 18 60 60

أم القيوين 24 16 60 50

رأس الخيمة 26 15 60 55

الفجيرة 25 17 55 55

العـين 25 14 80 35

ليوا 22 12 65 40

الرويس 20 13 60 45

السلع 21 12 55 45

دلـمـا 21 15 60 45

طنب الكبرى 22 16 65 45

طنب الصغرى 22 16 65 45

أبو موسى 22 16 65 35.

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