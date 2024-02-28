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محمد بن راشد يزور حديقة مشرف الوطنية في دبي

2/28/2024 9:21:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
حديقة مشرف الوطنية، التي تعد من أقدم الحدائق في دبي، وتبلغ مساحتها 81 مليون قدم مربع.

وقام سموه بممارسة رياضة المشي في المسار الجبلي المخصص ضمن الحديقة.

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