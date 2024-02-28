محمد بن راشد يزور حديقة مشرف الوطنية في دبي
التاريخ
2/28/2024 9:21:46 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
حديقة مشرف الوطنية، التي تعد من أقدم الحدائق في دبي، وتبلغ مساحتها 81 مليون قدم مربع.
وقام سموه بممارسة رياضة المشي في المسار الجبلي المخصص ضمن الحديقة.
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