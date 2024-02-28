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تخفيف العمل للمعاق والمكلف بالرعاية ساعتين خلال رمضان

2/28/2024 9:14:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري عن مخاطبة جميع الوزارات بشأن تخفيف ساعات العمل للموظف من ذوي الإعاقة أو لمن يرعاه خلال شهر رمضان، مؤكدا ان الشخص ذا الإعاقة أو المكلف برعايته يتمتع بتخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر خلال شهر رمضان في جميع الجهات الحكومية أسوة بأيام العمل العادية تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح ان تخفيف ساعات العمل يشمل الموظف إذا كان ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة، والموظف الذي يرعى ذا إعاقة متوسطة أو شديدة، والموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية ويرعى شخصا ذا إعاقة متوسطة
أو شديدة، مع عدم جواز تخفيف ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لذي إعاقة، وللمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل بها لاختيار وقت تخفيف ساعات العمل. وأكد المطيري ان تخفيف ساعات العمل يطبق في شهر رمضان المبارك بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر، سواء في بداية الدوام أو نهايته،
ولا يجوز تجزئتها، ويكون التحديد وفقا للوائح والنظم المعمول بها لدى كل جهة حكومية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها على حدة.

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